Merentiel tuvo su revancha tras el gol errado en el primer tiempo y anotó el segundo para Boca.

Al minuto 3 del inicio de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, el arquero del equipo brasileño protagonizó un insólito error que podría haber terminado en el primer gol de Boca. Sin embargo, Miguel Merentiel falló en la definición e impactó la pelota contra el travesaño.

El blooper de Everson llegó tras un centro enviado por Sebastián Villa desde la banda izquierda. Ante el lanzamiento del colombiano, la intención del arquero brasileño era salir y embolsarla en sus manos.

Sin embrago, la pelota se le escapó y cayó en los pies del uruguayo, que no pudo acertar en su disparo.

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A pesar del zapatazo al travesaño de Merentiel, Boca continuó siendo protagonista en los primeros minutos: Santiago Ascacíbar primero marcó en posición adelantada, y luego de manera lícita a los 16′ para adelantar al Xeneize en la final.

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Luego, en el inicio del segundo tiempo, Villa desbordó por la banda izquierda y metió un centro al ras del piso para la aparición de Merentiel, que definió de primera para aumentar la ventaja y poner el 2-0 en la final.