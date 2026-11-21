Finalizó el cuarto día de búsqueda del camionero desaparecido en el canal en Cinco Saltos. Foto: Gentileza.

El operativo para encontrar a Javier Luis Tomás Ríos, el camionero oriundo de Entre Ríos que desapareció en Cinco Saltos, cerró este sábado su cuarta jornada sin resultados positivos. Durante el despliegue, los equipos de emergencia revisaron las compuertas del canal principal de riego y retiraron residuos que obstruían el paso del agua.

Ríos fue visto por última vez el 18 de noviembre en Cinco Saltos. La búsqueda se concentró en el canal principal de riego y este sábado estuvo condicionada por las lluvias y la tormenta que afectaron la zona.

Los rastrillajes se retomaron alrededor de las 16, cuando mejoraron las condiciones climáticas, y se extendieron hasta las 20. Durante ese período, efectivos policiales, bomberos voluntarios, brigadistas especializados en rescate acuático y personal de Defensa Civil recorrieron distintos tramos del curso de agua a bordo de kayaks.

Revisaron las compuertas del canal en Cinco Saltos

Como parte del operativo, los equipos trabajaron en las compuertas ubicadas junto a la planta de la ex Indupa, con el asesoramiento de un ingeniero responsable de su funcionamiento.

En ese sector detectaron una importante acumulación de residuos que obstruía las compuertas e impedía la salida normal del agua. El material fue retirado para permitir la revisión del lugar, aunque tampoco se encontraron rastros del camionero.

Con la llegada de la noche, las autoridades resolvieron finalizar el despliegue de este sábado y suspender las tareas.

Cómo seguirá la búsqueda del camionero desaparecido

Según lo previsto, los rastrillajes se retomarán durante las primeras horas del domingo, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Los equipos continuarán con la búsqueda en el canal principal de riego, mientras se mantienen las tareas de revisión de los sectores considerados de interés para la investigación.