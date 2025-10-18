Boca cayó ante Belgrano por 2-1 en La Bombonera en el inicio del ciclo Úbeda

El Xeneize erró mucho en el primer tiempo, arrancó dormido en la segunda mitad y lo pagó caro. Es la primera derrota que sufre en la Bombonera en este torneo.

Boca cayó ante Belgrano por 2-1 en el inicio del ciclo Úbeda

Boca Juniors perdió frente a Belgrano de Córdoba por 2-1. Por la 13° fecha, el Pirata dio el batacazo en La Bombonera y le quitó el invicto como local al Xeneize en el torneo Clausura.

Con un frenético arranque, Boca tuvo la primera clara antes del minuto de juego, pero Cardozo respondió bien ante el disparo de Merentiel. El arquero del pirata fue la figura de la primera parte. El equipo de Úbeda tuvo varias ocasiones para abrir el marcador, pero no lo pudo hacer por grandes atajadas del «1» o errores en la definición.

La polémica de los primeros 45 minutos fue la dura patada de Lautaro Blanco. Luego de eludir a un rival, el lateral de Boca fue muy fuerte abajo y se ganó la amarilla, ante la protesta efusiva del equipo cordobés, que le pedía la roja a Dóvalo.

Belgrano ganó el partido con una ráfaga en el segundo tiempo

La segundo mitad fue totalmente diferente. Boca arrancó dormido y el Pirata no se lo perdonó. Tras una larga revisión del VAR, Dóvalo cobró penal tras una dura plancha de Di Lollo a Passerini. El delantero se hizo cargo y con una definición cruzada abrió el marcador en La Bombonera.

Belgrano siguió insistiendo y con una carambola puso el 0-2. Tras un centro de Zelarayán, la pelota se desvió en Paredes y fue gol en contra del campeón del mundo, ante una floja respuesta de Marchesín. El equipo de Úbeda no lo podía creer: en una ráfaga se le había ido el partido de las manos.

A pesar del golpe, Boca fue rápidamente a buscar el descuento y lo encontró en los pies del Changuito Zeballos. Luego de una gran habilitación de Merentiel, el extremo controló de gran manera y definió perfectamente al segundo palo.

El conjunto de la Ribera no se rindió y puso en un arco a Belgrano, que no podía contraatacar tras la fuerte presión de Boca. Con más ganas que futbol, el Xeneize llenó de centros el área rival pero no pudo conseguir el empate. En la última del partido, Milton Giménez anticipó a Cardozo, cabeceó y la pelota pegó en el travesaño.

Con esta derrota, Boca se ubica 7° en la zona A con 17 puntos con un partido pendiente. Además, se quedó momentáneamente afuera de la clasificación a Copa Libertadores. Tras el triunfo, Belgrano se metió en zona de playoffs en la 4° posición.