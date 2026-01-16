Boca recibió una oferta por el Changuito Zeballos: ¿Se va del Xeneize?

Exequiel Zeballos cerró el 2025 de gran manera. El extremo del Xeneize recuperó su nivel en la última parte del Clausura y fue la carta más fuerte en ataque del equipo de Claudio Úbeda, quien insólitamente lo sacó en la eliminación frente a Racing.

Ya afianzado en el equipo titular, su gran nivel genera interés en varios clubes del exterior. En las últimas horas llegó una gran oferta desde Rusia por el futbolista de 23 años. Desde Boca confirmaron que el Spartak Moscú presentó una propuesta para llevarse al jugador por 9 millones de euros.

La respuesta fue rápida: el Xeneize la considera insuficiente. La dirigencia comandada por Juan Román Riquelme cree que el valor del «Changuito» es superior y no tendrían intenciones de dejarlo ir. Recién evaluarían una posible venta si la oferta supera los 12 millones de dólares. Extraoficialmente, se espera que el equipo ruso continúe con la negociación y seguramente habrá más novedades sobre la operación en los próximos días.

El Changuito convirtió un gol en el último Superclásico.

De concretarse este traspaso, el Xeneize tendrá una prorroga en el mercado de pases. Podrá adquirir un futbolista hasta el 18 de marzo. Por el momento, Boca avanza en la renovación de contrato de Zeballos, que finaliza en diciembre de este año. Además, de firmarse esta extensión, habrá una mejora salarial considerable para el jugador.

El once inicial de Boca para jugar frente a Olimpia

En el entrenamiento de este jueves, Claudio Úbeda había sorprendido con un equipo repleto de suplentes. Sin embargo, en la práctica matutina de este viernes, el DT volvió a parar el «once ideal» y todo parece indicar que jugarán los mismos que igualaron sin goles frente a Millonarios.

El plan del cuerpo técnico es darle rodaje al equipo de cara al inicio del campeonato, que será el domingo 25 de enero en La Bombonera frente a Deportivo Riestra. La probable formación es: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Además, se confirmó la baja por lesión de cuatro futbolistas para el segundo amistoso frente al conjunto paraguayo: Edinson Cavani, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios y Milton Giménez.