El festejo de los jugadores de Boca tras la consagración en Barranquilla. (Foto: AFP)

Los hinchas de Boca Juniors tendrán una edición especial para coleccionar este domingo. Diario RÍO NEGRO entregará un póster con la imagen del plantel campeón de la Copa Sudamericana 2026, un recuerdo para celebrar el nuevo título del equipo xeneize.

La lámina reúne la fotografía del plantel y está pensada para que los simpatizantes puedan conservarla y exhibirla como recuerdo de la consagración.

Desde la distribuidora local del diario recomendaron reservar el ejemplar con anticipación en los kioscos de confianza, debido a la demanda que suelen generar este tipo de suplementos deportivos.

Este domingo, buscá Diario RÍO NEGRO y llevate el póster especial de Boca campeón.