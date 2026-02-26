Boca recupera a su capitán: Paredes volvió a entrenarse y podría ser titular ante Gimnasia de Mendoza

Claudio Úbeda recibió una buena noticia en la previa del duelo ante Gimnasia de Mendoza, por la octava fecha del Torneo Apertura. Leandro Paredes dejó atrás la lesión en el tobillo derecho, volvió a entrenarse con normalidad y podría regresar al once inicial.

El mediocampista había salido reemplazado en el segundo tiempo frente a Platense y luego se perdió los partidos ante Racing y Gimnasia de Chivilcoy. Durante los últimos días, el cuerpo técnico decidió acelerar su recuperación para que llegue en condiciones al encuentro de este viernes.

La presencia de Paredes le abre a Úbeda la posibilidad de volver a un mediocampo con cuatro volantes, esquema que ya utilizó en el empate sin goles frente a Racing. En ese caso, Santiago Ascacíbar sería una fija, mientras que Milton Delgado, Tomás Belmonte y Williams Alarcón pelean por los otros dos lugares.

En ataque, Adam Bareiro se ganó un lugar tras marcar dos goles por Copa Argentina y será titular. La principal incógnita pasa por quién lo acompañará: Edinson Cavani aparece como el favorito, aunque Lucas Janson también sumó puntos tras su rendimiento ante Gimnasia de Chivilcoy. Miguel Merentiel completa las opciones.

Además, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Ángel Romero, quien fue reemplazado en el entretiempo del último partido por una molestia en el aductor y se sometió durante la tarde del jueves a estudios médicos.

En la defensa, Marcelo Weigandt será titular pese a la molestia que sufrió el martes, que no pasó a mayores, mientras que Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco volverán al once inicial. Agustín Marchesín también regresará al arco titular.