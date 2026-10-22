Boca se pone el chip local y tiene tres dudas para el clásico contra Independiente

Boca ya cumplió con su objetivo continental y está en la final de la Sudamericana, pero ahora tiene puesto el chip del torneo local, donde el objetivo es a dos puntas: lograr la mejor ubicación posible en la zona A, para los cruces de octavos; y seguir en la cima de la tabla Anual. Por eso, el clásico del domingo contra Independiente es vital y Rodolfo Arruabarrena tiene pensada una rotación en el once que saldrá al Libertadores de América.

El entrenador del Xeneize piensa en poner el mejor equipo posible, por lo que no realizaría muchos cambios respecto al XI que venció 3-1 a Vasco da Gama por la revancha de las semifinales de la Sudamericana. La idea es guardar a los tocados, porque además se viene el Superclásico en la siguiente jornada, que es la penúltima de la temporada.

Blanco, Battaglia y Merentiel, las dudas

El Vasco evaluará las recuperaciones de Lautaro Blanco, quien viene de una importante seguidilla de partidos, como así también la de Rodrigo Battaglia, que terminó con una molestia el pasado martes, y que recién jugó su segundo partido en la temporada tras superar una grave lesión. Quienes podrían meterse en el equipo son Malcom Braida y Williams Alarcón. ¿Leandro Paredes? Seguramente estará en el banco de suplentes.

El tercer cambio podría darse en la delantera. Ante la acumulación de minutos, Miguel Merentiel podría descansar y esperar en el banco para que su lugar sea ocupado nuevamente por Enner Valencia, quien fue titular por última vez en la ida ante Vasco da Gama y jugó un puñado de minutos en el Maracaná.

Con dudas, la probable de Boca para el domingo

El Xeneize saldría al Libertadores de América con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco o Malcom Braida; Milton Delgado, Rodrigo Battaglia o Williams Alarcón, Santiago Ascacibar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel o Enner Valencia y Leonel Flores.

Publicidad