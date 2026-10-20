Bariloche cambia el sistema de estacionamiento medido

A casi dos meses de la firma del convenio con la empresa provincial Altec, la Municipalidad de Bariloche iniciará la mutación al nuevo sistema de estacionamiento medido y pago en la zona centro de la ciudad.

La modificación entrará en vigencia el 2 de noviembre y requerirá que los usuarios del sistema de estacionamiento medido, que desde el 2012 funcionaba con un desarrollo de la Universidad Nacional de La Plata, descarguen en sus teléfonos móviles (a partir del 28 de octubre) una nueva aplicación, que se denomina SEM Bariloche, de la Play Store para dispositivos Android o desde App Store para dispositivos iOS.

El estacionamiento medido y pago en el micro centro y zonas aledañas tuvo una reciente modificación de valores aprobada por ordenanza y la primera hora pasó a costar 2.700 pesos. El aviso de deuda será de 78.000 pesos, el equivalente a una jornada completa de estacionamiento, que rige de 8 a 20 de lunes a viernes y de 8 a 14 los días sábados y feriados.

Qué se mantiene y qué cambia para los usuarios

En la práctica para el usuario continuará un sistema similar con la activación del estacionamiento pago desde la aplicación; a través de los operadores peatonales que se encuentran en la zona o mediante la compra de horas de permanencia en comercios adheridos.

El municipio mantendrá el sistema de operadores de calle, que suman unos 170 trabajadores de cinco cooperativas. Sin embargo, en su anuncio de modificación del servicio, el gobierno local puso el foco en la incorporación de comercios adheridos para que realicen el cobro del estacionamiento, para ampliar la red de comercios. Para ellos, se otorga un incentivo de 200.000 pesos de crédito para sumarse al sistema.

Los usuarios que utilizan el sistema mediante la App tendrán un aporte de 2 horas de estacionamiento de regalo, al cambiar de sistema, mientras que se garantiza la transferencia del crédito que actualmente tienen en su aplicación actual.

Según destacó la Municipalidad, estos cambios tienen por objetivo “mejorar y modernizar el servicio, facilitar su uso y fortalecer las herramientas de control”, para ello se amplía el sistema de pago para los usuarios mediante billeteras virtuales y QR, que actualmente no se permitía y esa modalidad será la única permitida para los operadores de calle, quienes dejarán de manejar dinero en efectivo. También se mantiene el pago por tarjeta de débito y crédito.

En los comercios se ofrecen esas opciones de pago además de pago en efectivo y transferencias.

El sistema de estacionamiento medido en Bariloche tiene 170 operadores de calle. Foto: Chino Leiva

La nueva aplicación permitirá incorporar varios vehículos en una misma cuenta y gestionar estacionamientos simultáneos, además de configurar recordatorios para recibir avisos sobre el tiempo de estacionamiento y consultar el historial de estacionamientos realizados, recargas, movimientos y avisos de deuda.

Los usuarios también podrán consultar y pagar avisos de deuda desde la aplicación, así como acceder a información sobre zonas de estacionamiento, tarifas y canales de contacto.

Control y fiscalización del estacionamiento

El control y fiscalización de los vehículos estacionados en las zonas de pago seguirá con los operadores, pero también se anunció a futuro la incorporación de un vehículo con lector de patente que pueda constatar si el vehículo activó o pago el estacionamiento.

Durante los primeros días se implementará una etapa de avisos preventivos: los vehículos detectados sin pago recibirán una notificación impresa que se dejará en el parabrisas, sin sanción en esa primera oportunidad. Posteriormente comenzará a aplicarse el régimen habitual de avisos de deuda por incumplimiento.

El convenio firmado con Altec tuvo objeciones de la oposición cuando se dio a conocer por su modalidad de contratación directa, pero el gobierno ratificó el acuerdo y avanza ahora a su implementación plena.