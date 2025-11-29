Boca vs. Argentinos, por un lugar en las semis del Clausura: formaciones, hora y TV

Se abre una nueva fase del torneo Clausura. Este sábado comienzan los cuartos de final, con el choque de Central Córdoba frente a Estudiantes en Santiago del Estero. La acción continuará el domingo con el partido que se lleva todos los flashes: Boca ante Argentinos en La Bombonera. Será el tercer partido de la temporada que protagonizan estos equipos, que compartieron la Zona A de la Copa de la Liga durante 2025. Increíblemente, los dos salieron 0-0.

El xeneize llega a este duelo tras vencer en su casa a Talleres por 2-0. El equipo de Úbeda pasa un gran momento futbolístico y ya llegó a las cinco victorias consecutivas en el torneo local. Para este choque, el Sifón pondría el mismo once que derrotó a la «T» el pasado domingo.

Pero todavía no hay nada definido, ya que el técnico podría desarmar el doble 9 para colocar un mediocampistas más. El DT piensa esta posible modificación para poblar la mitad de la cancha, una de las fortalezas del Bicho, para frenar el juego asociado de Lescano y López Muñoz.

El Xeneize no quiere volver a sufrir como contra Talleres. Porque a pesar de ganar cómodamente, el equipo de Tévez puso contra un arco a Boca en los primeros minutos y estuvo muy cerca de abrir el marcador. Teniendo en cuenta este antecedente, si hay cambio, quien saldría del equipo sería Milton Giménez. El ingresante podría ser Battaglia, Belmonte o Alarcón. Ander Herrera no sería una opción desde el arranque, por su condición física.

El Bicho llega con la duda del arquero

Argentinos llega a La Bombonera luego de derrotar con autoridad a Vélez por 2-0, en condición de visitante. El equipo de Nico Diez mostró un gran futbol en Liniers, y con doblete de Hernán López Muñoz se metió en la siguiente ronda. El Bicho llega a esta instancia clasificado a la fase previa de la Copa Libertadores, pero si obtiene el título accederá a la fase de grupos.

Para visitar al Xeneize, el DT también piensa repetir equipo, aunque será más complicado. El arquero Gonzalo Siri terminó el último partido con molestias en la cadera, y no se sabe si podrá ser de la partida. La situación en el arco es insólita, ya que el Ruso Rodríguez se rompió los ligamentos. Por esta grave lesión, contrataron a Sergio Romero que, tras un flojísimo desempeño en la final de Copa Argentina, fue borrado por el cuerpo técnico. Si el juvenil no llega, debutará Agustín Mangiaut.

Formaciones, horario y TV

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda

Argentinos: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Hora: 18.30

Árbitro: Fernando Echenique

TV: ESPN Premium, TNT Sports Premium