El fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó este martes 24 de noviembre a favor de confirmar la sentencia de primera instancia que declaró inconstitucional el Decreto N° 759/2025 del gobierno de Javier Milei y ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y recomposición del salario docente.

La presentación del Ministerio Público Fiscal (Dictamen N° 6102/2026) se produjo ante la Sala III de la Cámara, en el trámite de los recursos de apelación interpuestos por el Estado Nacional el pasado 8 de octubre contra el fallo único dictado dos días antes por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick. Aquella resolución había admitido los amparos colectivos promovidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), 49 universidades nacionales, un grupo de docentes y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El núcleo del litigio radica en el artículo 1° del Decreto N° 759/2025, firmado el 20 de octubre de 2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo promulgó formalmente la Ley N° 27.795 —luego de haberla vetado totalmente a través del Decreto N° 647/2025 y de que ambas Cámaras del Congreso insistieran con su sanción por mayoría agravada de dos tercios—, pero paralizó simultáneamente su ejecución al añadir la fórmula «sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629».

Un «segundo veto» que exorbita la división de poderes

En su dictamen de 45 páginas difundido por Palabras del Derecho, Cuesta enfatizó que la Constitución Nacional establece un sistema estricto de frenos y contrapesos para la formación de las leyes. Según detalló, el Presidente cuenta con una única oportunidad para objetar un proyecto sancionado por el Congreso mediante el veto; una vez que el Poder Legislativo insiste con la mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras (artículo 83 de la Constitución Nacional), la promulgación opera por expreso mandato constitucional y clausura toda intervención colegisladora del Ejecutivo, que queda obligado a ejecutarla sin restricciones.

Para la Fiscalía, recurrir al artículo 5° de la Ley N° 24.629 —una norma sancionada en 1996 que dispone la suspensión de leyes que autoricen gastos sin prever expresamente su financiamiento— habilita al Ejecutivo a privar de efectos una ley vigente por tiempo indeterminado y sin control posterior del Congreso.

Cuando esa herramienta infraconstitucional se aplica sobre una norma previamente vetada e insistida, advirtió Cuesta, opera en los hechos como un mecanismo adicional al veto con el que el Gobierno busca tener la última palabra sobre la vigencia de la ley, en detrimento de las atribuciones exclusivas del Congreso en materia presupuestaria y educativa (artículo 75, incisos 8° y 19).

Excedentes de recaudación y contradicciones del propio Ejecutivo

El dictamen también desarmó el argumento central de la apelación oficial, según el cual el Congreso habría omitido identificar fuentes concretas de financiamiento y la ejecución de la ley —estimada por el Gobierno en $1,069 billones para 2025, equivalentes al 0,23% del PBI— pondría en riesgo el equilibrio fiscal.

Al respecto, el representante del Ministerio Público señaló que el artículo 9° de la Ley N° 27.795 sí estableció de manera idónea dos vías de cobertura financiera: la adecuación de partidas presupuestarias prevista en el artículo 27, inciso 2.c), de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera —sin afectar fondos coparticipables ni aportes del Tesoro— y el uso de los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados o prorrogados.

En ese punto, Cuesta remarcó una doble contradicción de la Casa Rosada:

Uso discrecional de las prórrogas presupuestarias: tanto en 2024 como en 2025 el Ejecutivo gobernó sin presupuesto aprobado por el Congreso , mediante sucesivas prórrogas del Presupuesto 2023 (Decretos N° 88/2023 y N° 1131/2024) que mantuvieron congeladas las estimaciones nominales de recursos. Bajo ese esquema, el Gobierno dictó numerosos decretos y decisiones administrativas (como las Decisiones Administrativas N° 3/2025, N° 29/2025 y N° 38/2025 o los DNU N° 656/2024, N° 1104/2024 y N° 370/2025) para reasignar créditos hacia otras áreas —como salud, subsidios energéticos o inteligencia—, pero alegó imposibilidad jurídica para hacer lo mismo con las universidades.

tanto , mediante sucesivas (Decretos N° 88/2023 y N° 1131/2024) que mantuvieron congeladas las estimaciones nominales de recursos. Bajo ese esquema, (como las Decisiones Administrativas N° 3/2025, N° 29/2025 y N° 38/2025 o los DNU N° 656/2024, N° 1104/2024 y N° 370/2025) —como salud, subsidios energéticos o inteligencia—, pero alegó imposibilidad jurídica para hacer lo mismo con las universidades. Superávit y recaudación excedente acreditados por el propio Estado: a partir de datos oficiales de la Oficina Nacional de Presupuesto y del Mensaje N° 104/2025 de elevación del Presupuesto 2026, el fiscal verificó que a octubre de 2025 los recursos percibidos ya ascendían a $113,9 billones —superando en dos meses antes del cierre del año todo el crédito vigente sin deuda, fijado en $113,1 billones— y que el Sector Público Nacional acumuló superávit primario y financiero tanto en 2024 como en 2025.

Asimismo, rechazó la pretensión oficial de escudarse en la posterior sanción de la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026 —que fija como meta el equilibrio o superávit financiero— para eludir deudas generadas en 2025 o mantener suspendida la ley universitaria.

Deterioro salarial, principio de no regresividad y rechazos en el Congreso

En el plano de los derechos fundamentales, el fiscal encuadró la paralización de la ley dentro de las medidas estatales regresivas prohibidas por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22).

Cuesta recordó que en los considerandos del propio Decreto N° 759/2025 el Poder Ejecutivo admitió que, entre diciembre de 2023 y julio de 2025, los salarios docentes y no docentes aumentaron un 128,49% frente a una inflación acumulada del 220,45% —una brecha de 91,96 puntos porcentuales que demandaba una recomposición del 40,25% sobre los haberes básicos de julio de 2025—. Al congelar las actualizaciones salariales, los gastos de funcionamiento, las becas estudiantiles y las partidas para investigación científica sin demostrar haber agotado todos los recursos disponibles, el decreto lesionó la autonomía y autarquía universitaria (artículo 75, inciso 19) y el derecho a enseñar y aprender.

Finalmente, el dictamen repasó los intentos posteriores del Ejecutivo por dejar sin efecto la norma en el Parlamento. Recordó que el 17 de diciembre de 2025, durante el debate del Presupuesto 2026, la Cámara de Diputados rechazó por 123 votos contra 117 y 2 abstenciones el artículo 75 del dictamen de mayoría que proponía derogar la Ley N° 27.795, y que en febrero de 2026 el Gobierno envió un proyecto para modificarla (Expediente 0017-PE-2025) que ni siquiera llegó a tratarse en comisiones. Para la Fiscalía, ese recorrido ratifica la plena vigencia de la ley y evidencia la voluntad del Ejecutivo de obtener por vía administrativa lo que no logró en el Congreso.

Con el dictamen fiscal ya incorporado al expediente, la causa quedó en condiciones de ser resuelta por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.