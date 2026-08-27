Denuncian al Jefe de Policía de Chubut por “usurpación”: la insólita pelea por un quincho para los asados 

El comisario general retirado Honorio Muñoz, denunció que el quincho de esa entidad fue usurpado y responsabilizó a jefe de la fuerza Andrés García.

El presidente del Círculo Policial y Mutual del Chubut, comisario general retirado Honorio Muñoz, denunció que el quincho de esa entidad fue usurpado y responsabilizó a jefe de la fuerza Andrés García y el subjefe, Mauricio Zabala. Presentó una denuncia que ya está en la Fiscalía de Rawson.

Muñoz explicó que el Círculo Policial ejerce la posesión del quincho ubicado a la vera del río Chubut, frente al exzoológico, cerca del acceso a Rawson por ruta 25. Lo recibió de la Cooperadora Asociación Civil Pro Ayuda Policial de Playa Unión.

Esta ocupación se remonta a los 90 cuando un grupo de oficiales, tras la crecida del río en 1992, concretó tareas de recuperación de la zona y levantó un espacio recreativo para el personal policial activo y retirado. Lo financió con donaciones, rifas y aportes. En general, el lugar es usado para agasajos y asados de integrantes de la fuerza, retirados y en actividad.

Muñoz le dijo a diario RÍO NEGRO que “desde hace más de cinco años el Círculo ocupa ese lugar de manera pública, pacífica, continua e ininterrumpida. Y relató que “me presenté un día y encontré una persona limpiando, con las cerraduras cambiadas. Me dijo ser parte de la fuerza y que había sido enviado por el jefe y el subjefe de la policía. Fue entonces cuando fui a fiscalía con toda la documentación y los denuncié por usurpación”.

Agregó que, “frente a la vista de todos, la entidad es dueña del predio: limpia y desmaleza con recursos propios, repara aberturas, vidrios y estructuras edilicias, mantiene las instalaciones eléctricas y de cocina, canceló deudas de gas, contrató profesionales para los planos del inmueble y de seguridad, y gestionó ante la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson el alta de los servicios. Según la versión del comisario general retirado, nadie en la capital ignora quién ocupa y mantiene ese quincho”.

Sin embargo, la respuesta de la Jefatura no se hizo esperar. El comisario general Andrés García, jefe de la Policía de Chubut explicó que el Círculo de Oficiales, “que son quienes se encargaron de construirlo y tenían posesión de este lugar, en el año 2011 se lo cedió a la Jefatura de Policía” y desde ese año “estaba en poder de Jefatura de Policía, junto con el camping policial de Playa Unión (un balneario ubicado a 5 kilómetros del casco céntrico de Rawson), que ya ha sido titularizado por la Policía de la Provincia”.

“En el año 2021, la Jefatura que conducía el comisario general Miguel Gómez, minutos antes de irse de la Jefatura, se lo cede en comodato al Círculo Policial, por un lapso de 5 años y este comodato venció en junio de este año”.

Explicó García en medios locales que ese lugar era alquilado para distintos eventos. “Ignoro el destino de esos fondos, y hay que recordar que el Círculo Policial está denunciado en reiteradas oportunidades por fraude interno y denuncias por ventas irregulares de bienes durante el año 2024 y 2025; por socios y exsocios del Círculo”.

Y finalizó: “Es una cuestión común que tiene Honorio Muñoz de querer apropiarse de bienes que no son del Círculo ni de la Cooperadora Policial, que lejos de ayudar a la Policía lo que hace es querer quedarse con los bienes de la Policía, como ya lo hicieron con las cabañas que el personal policial había construido en la localidad de El Hoyo”.

Muñoz desmintió ante este medio esas afirmaciones. Lo cierto es que la posesión de un quincho para agasajos y asados se convirtió en un nuevo capítulo de la interna de la policía chubutense. Aseguran que detrás hay algunas decisiones del pase a retiro de alrededor de 20 comisarios que aún no han cumplido los 30 años dentro de la fuerza y que ven cortada su carrera. Esta historia continuará, sin dudas.