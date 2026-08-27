Xabi Alonso explicó por qué no convocó a Enzo Fernández en Chelsea: «Veremos qué pasa»

Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, se refirió a la situación de Enzo Fernández, que está cerca de emigrar hacia Manchester City. (Foto: AP)

Chelsea derrotó 2-0 a Luton Town este jueves, por la segunda ronda de la Carabao Cup, en condición de local. El encuentro estuvo marcado por la ausencia de Enzo Fernández, quien no fue convocado, y por los abucheos a Valentín «Colo» Barco durante su debut como jugador de los Blues.

Xabi Alonso, entrenador del conjunto londinense, explicó los motivos por los que decidió no citar al futbolista surgido en River, quien negocia su salida al Manchester City. «Evaluamos individualmente y colectivamente qué es lo mejor para el equipo. Fue una decisión que tomé yo junto al club», aseguró el español en primera instancia.

Luego, el DT amplió su explicación: «Es solo por el partido de hoy y necesitábamos que algunos jugadores ganaran minutos. Enzo es un buen profesional. Fue una decisión que tomé. Veremos para el domingo», sentenció.

Según informó el periodista Gastón Edul, Chelsea decidió no contar con Enzo para el duelo de esta tarde debido a que se está resolviendo su salida al equipo dirigido por Enzo Maresca, que sucedió al gran Pep Guardiola.

Por otro lado, este jueves se cerró la llegada de Emiliano «Dibu» Martínez al Chelsea. El arquero argentino dejará el Aston Villa por una cifra cercana a los 9 millones de dólares, firmará su contrato este viernes y se sumará a Enzo, el “Colo” y Aaron Anselmino, quien continúa recuperándose de una lesión muscular.