Brasil le ganó 3-0 a Haití y sumó su primera victoria en el Mundial 2026

Brasil goleó 3-0 a Haití en Philadelphia y consiguió su primera victoria en el Mundial 2026. Matheus Cunha -por 2- y Vinícius convirtieron los tantos de la Verdeamarela, que lidera el grupo C junto a Marruecos, ambos con 4 puntos. El conjunto del Caribe fue el primer eliminado del torneo.

Brasil recuperó su esencia este viernes tras el empate en el debut del Mundial 2026 frente a Marruecos y eliminó a Haití con un 3-0 en Philadelphia sellado en el primer tiempo merced a un doblete de Matheus Cunha y el tanto restante de Vinicius.

Raphinha salió lesionado y encendió las alarmas en la Verdeamarela. El equipo sudamericano liquidó el encuentro en el primer tiempo y manejó los tiempos en el segundo. Haití es el primer eliminado del Mundial 2026.

La primera llegada del partido fue de Brasil, a los 16 minutos, con un rebote posterior a un córner capturado por el delantero Vinicius Jr., cuyo disparo alto al segundo palo tuvo un leve desvío y se fue alto.

Los tantos de Brasil en la goleada ante Haití

Vinicius volvió a disparar desde la banda izquierda a los 20 minutos, aunque su remate fue bloqueado por el defensor Jean-Kevin Duverne.

Dos minutos más tarde, el delantero Raphinha recibió un pase filtrado que lo dejó libre ante el achique del arquero Johny Placide. El atacante del Barcelona picó la pelota desde la medialuna del área y le erró por pocos centímetros.

FINALMENTE GOL NESSA PORRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA (gol contra) #BRAxHAI pic.twitter.com/ory0aRRsCR — Comentarista Sério da Copa do Mundo (@apaginaseria) June 20, 2026

Brasil se puso en ventaja a los 23 minutos, cuando el delantero Matheus Cunha pudo aprovechar el rebote de un tiro previo de Vinicius, que había sido despejado por Placide, y empujó la pelota contra la red.

Cinco minutos después, Raphinha volvió a quedar mano a mano ante Placide, luego de agarrar mal parada a la defensa rival, aunque su disparo no llevó potencia y fue detenido fácilmente por el experimentado guardameta haitiano.

¡¡ASISTENCIA TOP DE VINI Y DOBLETE EN 36 MINUTOS!! Gran pase del crack del Real Madrid para que Matheus Cunha le rompa el arco y marque el 2-0 de Brasil ante Haití.



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En 36 minutos, Vinicius manejó un contraataque y filtró un pase para el desmarque a la espalda de Matheus Cunha, que sacó un zurdazo muy potente, el cual entró por el ángulo derecho de Placide, que nada pudo hacer para evitar el 2-0 de Brasil.

¡¡A BAILAR CON VINI!! Qué bien que la pinchó Lucas Paquetá para que Vinicius se vaya en velocidad y defina como sabe en el 3-0 de Brasil ante Haití.



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En el segundo minuto de descuento, un buen pase largo del volante Lucas Paqueta permitió que Vinicius se filtre por el costado izquierdo del frente de ataque y defina ante Placide, para el 3-0.

En el complemento, Brasil manejó el desarrollo y tuvo un par de ocasiones para ampliar el resultado. Haití buscó inquietar sobre el final para lograr el descuento pero no pudo llegar con claridad.