Briatore confirmó que el A256 de Colapinto tiene desperfectos técnicos y le dio un fuerte respaldo: «Excelente trabajo»

El gesto de consuelo de Briatore a Colapinto luego de que el argentino quedara fuera de la Q3 por tan solo cinco milésimas.

Franco Colapinto dio vuelta la página rápidamente luego de una primera jornada cargada de frustración en el Gran Premio de China, en la que terminó último en la SQ2 de la qualy Sprint, luego de superar con lo justo el corte de la SQ1.

Por la madrugada del sábado (hora argentina), Colapinto finalizó 14° en la carrera Sprint -tras haber largado 16°– y luego se ubicó 12° en la Clasificación para la carrera principal del domingo. El argentino no logró meterse en la Q3 por apenas 0.005 segundos, y Flavio Briatore, jefe de Alpine, lo respaldó de forma contundente.

Primero, fue una muestra de apoyo muy clara. El italiano lo fue a buscar al frente de todas las cámaras en los boxes al término de la clasificación para darle un abrazo y felicitarlo, en una imagen poco habitual para el dirigente.

Además, antes de que comenzara la acción en el Circuito de Shanghái, Briatore había admitido que el argentino está compitiendo con un monoplaza con algunos desperfectos técnicos. Entre ellos, mencionó una caja de cambios vieja -que afecta una pieza aerodinámica de la parte trasera- y una especificación antigua en el alerón delantero.

Luego, el jefe destacó el trabajo de Colapinto y Pierre Gasly (que volvió a terminar 7° en la Clasificación): «Súper vuelta de Pierre Gasly. Séptimo puesto en la parrilla de mañana. ¡Qué bien vernos de nuevo ahí arriba! ¡Ahora, a prepararnos para mañana! ¡Excelente trabajo, Franco Colapinto! Perder por +0,005 s es mala suerte, pero sé lo que puedes hacer«, señaló en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Steve Nielsen, el director deportivo de la escudería francesa, también apoyó al pilarense: «Ha dedicado muchas horas, ha trabajado duro con los ingenieros y ha aprendido de Pierre, lo cual es fantástico de ver», indicó el británico.

El próximo desafío será la carrera de este domingo a 56 vueltas, que comenzará a las 04:00 (hora argentina). Alpine sumó un punto en la primera fecha, en el Gran Premio de Australia, gracias al 10° puesto de Gasly, e intentará seguir cosechando unidades en el inicio del campeonato.