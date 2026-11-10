Las dos dudas de Ponzio para el duelo de River ante Lanús por los octavos de final del Clausura

El entrenador de River comienza a definir el equipo para enfentar al Granate en octavos.

La fecha en la que River disputará los octavos de final del Torneo Clausura 2026 ante Lanús todavía es incierta, ya que hay posturas distintas acerca del día exacto de desarrollo del partido. Las opciones que se mencionan para dicho encuentro son el 20 o domingo 22 de noviembre.

Lo cierto es que falta más de una semana para que el Millonario vuelva a ver acción contra el Granate y en el Estadio Monumental.

Las dudas de Ponzio en el once de River para enfrentar a Lanús

En medio de ese panorama, el cuerpo técnico liderado por Leonardo Ponzio diseñó una mini pretemporada con la misión de seguir corrigiendo los múltiples errores que se fueron presentando a lo largo del semestre y también con el objetivo de recuperar futbolista que evolucionan de sus problemas físicos.

Ponzio ya comenzó a vislumbrar lo que puede ser la formación de River para buscar los cuartos de final de la presente edición del certamen doméstico.

En el arco, más allá de algunos errores recientes, continuará Santiago Beltrán. Luego, en lo relacionado con la última línea, Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi son una fija.

Marcos Acuña, pese a los buenos ingresos de Francisco Ortega, también estaría desde el pitazo inicial. Y la gran duda pasa por el cuestionado Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero.

En cuanto al mediocampo, es un hecho que Tobías Andrada y Tomás Galván se posicionarán por detrás de Thiago Almada.

En paralelo, habrá que esperar por la evolución de Aníbal Moreno y Fausto Vera para corroborar si alguno de los dos puede ocupar el rol de volante central, suprimiendo la opción de un juvenil como Lucas Silva o Santiago Espíndola.

Por último, en el ataque no hay ninguna duda: Ángel Correa y Lucas Beltrán continuarán siendo los elegidos por Ponzio. Ambos anotaron en la última presentación de River, en la victoria frente a Aldosivi, en Mar del Plata. Una opción siempre tentadora es la Sebastián Driussi.