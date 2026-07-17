Los secretos del escándalo en el vestuario de Inglaterra, tras la eliminación ante la Selección Argentina

La resonante victoria de la Selección Argentina, por 2 a 1 en las semifinales de la Copa del Mundo, no solo decretó el pasaje de la Scaloneta a la gran definición del Mundial 2026 en Nueva York, sino que provocó un verdadero terremoto deportivo en el búnker de su histórico rival, Inglaterra.

El prestigioso periódico británico The Telegraph destapó una profunda grieta en el vestuario de la Selección de Inglaterra, donde varios referentes del plantel manifestaron su total consternación y sorpresa ante los planteos tácticos implementados por el entrenador alemán, Thomas Tuchel.

De acuerdo con las revelaciones de las fuentes oficiales ligadas a la delegación de los Three Lions, el malestar estalló inmediatamente después del silbatazo final en Atlanta, al quedar expuesto que las decisiones del cuerpo técnico terminaron facilitando la remontada de la Albiceleste en los minutos más calientes del encuentro.

Mundial 2026: los cuestionados cambios defensivos de Thomas Tuchel que dinamitaron el mediocampo

El origen de la fractura interna se desencadenó en el segundo tiempo, instantes después de que Anthony Gordon convirtiera el gol que ponía transitoriamente en ventaja a Inglaterra. Con el marcador a favor, Thomas Tuchel optó por un repliegue drástico e introdujo de manera simultánea a tres futbolistas de corte netamente defensivo: Ezri Konsa, Dan Burn y Nico O’Reilly.

Esta determinación desconcertó por completo a los jugadores de campo, quienes percibían que el trámite del partido ofrecía los espacios necesarios para profundizar los ataques y liquidar el pleito ante una retaguardia argentina que lucía vulnerable.

La molestia se incrementó al constatar que figuras de la talla de Bukayo Saka, Ollie Watkins y Noni Madueke permanecieron inamovibles en el banco de suplentes, mientras el equipo carecía de piernas frescas para hilvanar los contragolpes.

La maniobra más criticada por los especialistas y los propios protagonistas fue la sustitución del volante central Declan Rice, para dar cabida a un nuevo defensor, una modificación que desprotegió la zona de contención y otorgó facilidades creativas a Lionel Messi.

De hecho, los reportes técnicos evidencian que el golazo del empate de Enzo Fernández se gestó desde la posición periférica que habitualmente custodiaba Rice. A pesar de terminar el compromiso acumulando un bloque de seis defensores sobre el césped —incluyendo cuatro zagueros centrales—, la última línea británica se desordenó por completo, permitiendo que Lautaro Martínez ganara la posición en el área chica para sentenciar el 2 a 1 definitivo mediante un cabezazo sin marca.

«Una vez que nos pusimos 1-0, simplemente tratamos de aguantar, y en este nivel eso no alcanza; nuestra mentalidad fue retroceder y defender», confesó con crudeza el defensor Marc Guéhi al visibilizar la frustración colectiva.

Escándalo en el vestuario de Inglaterra: el respaldo institucional de la FA y las viejas rispideces con Jude Bellingham

A pesar de la ola de cuestionamientos que arrecia en el entorno de la delegación, Thomas Tuchel eludió la autocrítica en la conferencia de prensa oficial y defendió su estrategia de juego sin ambages.

«Millones de entrenadores después del partido creen que saben más; yo tengo que decidir y no tengo arrepentimientos», disparó el estratega germano, quien recibió un inesperado capote público por parte de su compatriota Jürgen Klopp, quien recordó la complejidad de neutralizar las genialidades de un Lionel Messi que sigue marcando diferencias notables en la élite.

En consonancia con esta postura, la directiva de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA), encabezada por su director ejecutivo Mark Bullingham, ratificó el respaldo institucional al proyecto del técnico teutón, confirmando que respetarán el contrato vigente que lo vincula al cargo hasta la finalización de la Eurocopa 2028.

No obstante, la pacificación del vestuario asoma como una tarea titánica debido a que las rispideces venían gestándose desde antes de la semifinal. La relación entre la máxima estrella del equipo, Jude Bellingham, y el entrenador arrastra un largo historial de desencuentros públicos que incluye fuertes reprimendas por parte del director técnico hacia las conductas del mediocampista en encuentros preparatorios.