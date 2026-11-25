Las discrepancias en la cúpula del Poder Ejecutivo Nacional sobre el rumbo de la economía se profundizaron este miércoles ante un nuevo cruce de declaraciones, que tuvieron como protagonistas al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la senadora Patricia Bullrich.

Bullrich volvió a reclamar cambios en el plan económico y Caputo ratificó el rumbo

El jefe del Palacio de Hacienda ratificó el rumbo del plan económico y aseguró que las subas del dólar y del riesgo país no impactarán en la actividad y en la inflación.

En cambio, la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta volvió a reclamar modificaciones en el programa para afianzar las posibilidades de reelección del presidente, Javier Milei.

En una entrevista con una agencia de noticias internacional, Bullrich pidió que se implementen cambios “quirúrgicos” para que se extienda la mejora de la actividad económica, todavía concentrada en unos pocos sectores.

«No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028», sostuvo Bullrich y puntualmente reclamó que bajen las tasas de interés para que “haya gasto de consumo e inversión de capital que permita a las industrias modernizarse».

Casi a diario, la exministra hace declaraciones y gestos con los que busca diferenciarse de la visión de la Casa Rosada y del Ministerio de Economía. Su voz es la única disidente dentro del Gobierno que, además, reconoce públicamente que hay problemas en “la calle”.

El martes participó solo algunos minutos de la reunión de la Mesa Política y nuevamente la Casa Rosada tomó la decisión de no difundir fotos de ese encuentro, en otra decisión que alimenta las sospechas sobre la relación.

Caputo sabe que los cuestionamientos de Bullrich lo apuntan directamente y socavan su palabra y credibilidad. Por eso, sin nombrarla en forma directa para evitar una confrontación abierta, en cada aparición pública enfatiza la convicción de Milei en no cambiar el programa económico y negarse a un “plan platita” de cara a las elecciones.

Pero Caputo está en una posición incómoda porque los resultados económicos no son los esperados a esta altura.

En dos entrevistas pactadas, el ministro afirmó que no le preocupa la suba del dólar y del riesgo país porque responden a circunstancias externas y consideró que este escenario no tendrá mayor impacto en la inflación.

“No me preocupa la suba del dólar porque vino acompañada por una semana de crisis global”, dijo el funcionario por la mañana, momentos antes de que el Banco Nación comenzara una nueva serie de ajustes en la cotización oficial de la divisa que cerró en 1.580 pesos para la compra y 1.630 pesos para la venta, con un alza de 20 pesos en el día. Esto implica que durante noviembre aumentó 4,5%, casi la mitad que el acumulado del año, que es de 10,1%.

Caputo minimizó el incremento y enfatizó que el ritmo de depreciación del peso (suba del dólar) se encuentra dentro del promedio del resto de las monedas de la región. En ese contexto, el ministro descartó que el aumento esté vinculado con un ataque especulativo, como, por ejemplo, sucedió en la previa a la elección de 2025.

Junto al oficial, el “blue” en la City porteña avanzó a 1.710 pesos y 1.730 pesos para ambas puntas. En Córdoba, el billete informal cerró en 1.728 pesos. En tanto, el mayorista lo hizo en 1.595 pesos y 1.604 pesos, respectivamente. En los financieros, el MEP quedó en 1.669 pesos y el Contado con Liquidación 1.779 pesos, con una baja pronunciada en la última parte de la rueda.

Operadores de mercado alertaron que hubo una “inusual” actividad en el mercado de bonos que, se sospecha, fue una intervención del Gobierno para amortiguar la suba. Por tercera rueda consecutiva el Banco Central no compró reservas.

Caputo subrayó que este precio del dólar es “absolutamente razonable” porque se produce por la libre oferta y demanda, aunque admitió que hay empresas que están optando por “dolarizarse”, lo cual se refleja en la brecha de 9% que existe entre el valor del dólar oficial y el Contado con liquidación.

Para el jefe del Palacio de Hacienda, a diferencia de otros momentos de la economía argentina, este aumento del tipo de cambio no impactará en la inflación.

“No temo que pase a precios, porque mientras tengamos equilibrio fiscal, y no convalidemos monetariamente estos movimientos con emisión, el pass-through (pase a precios) es menor”, explicó.

El ministro insistió en que “la inflación núcleo viene corriendo al 20% anual y, mientras sigamos por este camino, convergeremos a la inflación internacional”.

Sobre el aumento del riesgo país, el ministro consideró que “es algo puntual” y que no tendrá efecto sobre la economía local. Explicó que, al mantenerse el equilibrio de las cuentas públicas, el Gobierno no tiene que emitir deuda y entonces ese valor pasa a un segundo plano.

Durante la rueda de este martes, el indicador soberano transitó en un sube y baja. Arrancó con un salto a 1.137 puntos y, pasado el mediodía, una mejoría en los bonos lo redujo a 1.067 unidades, por debajo del 1.094 del martes.

La reversión puede vincularse al anuncio del propio Caputo de que Argentina estaría cerrando la activación de un tramo del swap con China por 5.000 millones de dólares para pagar el vencimiento de enero.

El ministro consideró que el persistente incremento del spread soberano es consecuencia de la historia de la Argentina: “Nos siguen evaluando como un país riesgoso”.

Para el responsable del área económica, los inversores están vendiendo sus tenencias de bonos argentinos por un temor político a que en 2027 se produzca un cambio de rumbo.

Sobre la caída de la actividad económica, Caputo buscó encapsular en un marco teórico la discusión sobre el concepto de “recesión técnica” y sostuvo que es una definición “arbitraria”.

“La definición de recesión técnica es arbitraria y no tiene que ver con la profundidad de la caída. Para hablar de recesión se necesita de otras cosas y entre ellas que sea extendida”, dijo el ministro, quien de esta manera intentó marcar que la calificación de la teoría económica no se ajusta estrictamente a la realidad.

Para Caputo la caída del tercer trimestre de 1,8% -que certificó la “recesión técnica”- es consecuencia de la fuerte retracción de 2,5% que se produjo en julio. El ministro aseguró que hubo recuperación en agosto y septiembre, que se prolongó a octubre y se mantiene en noviembre. Insistió en la teoría de que en julio las lluvias, el Mundial y un alza en el precio del gas frenaron por demás la economía.

Pese a esta visión del ministro, la mayoría de los economistas estiman un nivel de actividad débil para la última parte del año y hay quienes se animan a plantear que el crecimiento será ínfimo.

El ministro consideró que la gente valorará al momento de votar que el programa económico logró “estabilidad en los precios y en el dólar, y que dio previsibilidad, lo que tiene un valor de largo plazo enorme”. En ese sentido, recalcó que “los planes de estabilización llevan tiempo” para que se perciban los resultados.