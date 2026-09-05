Día de juras Hereford y Angus en la 49° Expo Rural de Río Colorado, el viento y la lluvia no frenaron a la ganadería de la Patagonia

Con el marco de las pistas de jura y el clásico movimiento de productores, cabañeros y firmas comerciales, dio inicio el Circuito de Exposiciones Rurales en Río Negro. La muestra de Río Colorado marcó el puntapié inicial de una gira que continuará por Viedma, General Conesa, Choele Choel y finalizará en el Alto Valle, en un ambiente signado por el optimismo productivo y el reconocimiento al crecimiento genético de la región.

Uno de los temas centrales entre los criadores que recorren las muestras es el impacto que dejó el reciente paso por la Exposición de Palermo. La ganadería patagónica consolidó un hito histórico: todas las cabañas regionales que compitieron en las razas Angus y Hereford resultaron premiadas.

Entre los logros destacados, una cabaña de la zona comercializó el 50% de un ternero menor de 9 meses en 81 millones de pesos, marcando el precio máximo absoluto de toda la Exposición de Palermo. «Ni nos imaginábamos alcanzar ese valor por un animal que, en principio, no teníamos pensado vender. Nos queda la mitad del reproductor y un camino abierto para presentarlo nuevamente el próximo año», señaló el criador Luciano Correndo a Río Negro Rural.

Por normativa de la asociación y los reglamentos vigentes, el animal premiado en la muestra nacional queda inhabilitado para competir en las exposiciones regionales para no condicionar los veredictos locales.

El jurado de Angus en Río Colorado estuvo a cargo de Ramón Gallarini, en una jornada donde también dijeron presente autoridades de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y dirigentes ganaderos de Neuquén y la región.

Varios dirigentes dijeron presente en la 49° Expo Rural de Río Colorado en la jornada de este sábado. De izquierda a derecha: Gustavo San Román, Norberto Tabaré Bassi, Juani Segatori, Pablo Castillo, Leandro Ballerini, Carlos Banacloy y Diego García Rambeaud.



Un arranque de circuito acompañado por el agua



A diferencia de temporadas anteriores marcadas por sequías severas, el circuito actual se encara con renovado entusiasmo. Según expresaron referentes del sector técnico y gubernamental, los últimos dos meses registraron importantes precipitaciones en todo el territorio provincial.

Premios para un lote de hembras Angus, de cabaña Santa Elena, de Nora Baltuska.



«Iniciamos con un panorama totalmente distinto; las precipitaciones acompañaron en la previa y eso cambia el ánimo del productor», evaluaron durante la apertura. Asimismo, se remarcó el acompañamiento mediante líneas de crédito y financiamiento dirigidas principalmente a pequeños productores, orientadas a facilitar la incorporación y mejora genético-productiva en los rodeos comerciales.

Nueva Ley de Carnes: 90 días para la reglamentación



En el marco político-institucional, el secretario de Ganadería de Río Negro, Tabaré Bassi, brindó detalles sobre la reciente aprobación de la Ley de Carnes Nº 2884 en la Legislatura Provincial. La norma entrará en vigencia 90 días después de su publicación formal, que podría ser este lunes 7 de septiembre, período durante el cual se trabajará en la reglamentación.

La legislación busca agilizar y desburocratizar las habilitaciones para establecimientos procesadores de alimentos de origen animal (cárnicos, lácteos y huevos), haciendo un fuerte hincapié en la categoría de producidos artesanales.

Respecto a las controversias en torno a la fauna silvestre, se aclaró que el objetivo central es encuadrar la comercialización de carnes como la de jabalí dentro de salas habilitadas para realizar controles bromatológicos estrictos. «Buscamos garantizar la inocuidad alimentaria y prevenir enfermedades graves como la triquinosis, garantizando un marco seguro de comercialización«, indicaron.

Uno de los artículos que causó mayor controversia en la discusión fue el número 15. Al respecto, Tabaré Bassi dijo que «podríamos haberlo dejado como estaba, pero este nuevo artículo es mucho mas benévolo que el anterior en lo que respecta a la fauna silvestre».

Destacó también que «hoy se comercializa mucha carne de jabalí y no hay control de nada, entonces la idea es tener establecimientos habilitados para que esa carne de jabalí, que hoy se vende en forma informal, se haga una manera controlada».

Juras de Hereford y Angus



En la jornada de este sábado se realizó la jura de Hereford en horas de la mañana y por la tarde fue el turno de la raza Angus. En Hereford, una de las cabañas destacadas de la jornada fue La Txapela, de Gabriel Jaca, que obtuvo el Gran Campeón Macho PP de la Expo; el Gran Campeón Hembra PP de la Expo; el Lote Gran Campeón Macho PP; el Mejor individual de lote y el Mejor toro a Corral.

En Angus se destacaron Luciano Correndo, que obtuvo el Gran Campeón Macho, con un toro colorado llamado Pinpon, y el Reservado Gran Campeón, con otro colorado llamado Membrillo.

Mariano Massini y Luciano Correndo (cabaña Don Fioto), en la Expo Rural de Río Colorado luego de la jura de la raza Angus.

El Gran Campeón Angus en la Expo Rural de Río Colorado.



Nora Baltuska, de cabaña Santa Elena, en Sarmiento-Chubut, se quedó con el premio al Lote Gran Campeón Hembras PC, un lote de vaquillonas diente de leche preñadas, un logro que según dijo a Río Negro Rural es la primera vez que lo consigue.



La cabañera dijo esperar con optimismo las ventas a realizarse este domingo, porque «la ganadería está pasando por un buen momento y hay demanda por hembras, así que esperamos un buen día de negocios».

«Es una buena oportunidad para incorporar genética y rusticidad, nosotros venimos de campos muy marginales y supongo que esta hacienda va andar más que bien en esta zona», expresó Baltuska.

Maquinaria agrícola: tractores a la medida de la ganadería y la alfalfa



La muestra técnica y de maquinarias también reflejó la transformación productiva de la región. Representantes de una empresa de Lamarque, la firma AgroChery -representada comercialmente por Ferdinand Quiqueran y Nicolás Thier- expusieron la oferta de tractores.

Muestra de maquinaria en el paseo comercial de la Expo Rural de Río Colorado.



«El Valle Medio ha visto una transición clara de la fruticultura tradicional hacia esquemas alfalferos y ganaderos. La demanda de tractores hoy pasa en su gran mayoría por potencias de 90 HP, que es el tamaño ideal para la confección de rollos destinados a la reserva forrajera ganadera», explicaron.

Las concesionarias locales destacaron la importancia de brindar servicios de posventa personalizados directamente en las chacras y sostener alianzas comerciales respetando los corredores de cada zona de influencia dentro del circuito de exposiciones rurales de primavera.