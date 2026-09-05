Lautaro Martínez se convirtió en héroe, marcó un doblete y le dio el triunfo a Inter

Lautaro Martínez, héroe del Inter: hizo un gol en el último minuto ante Napoli.

Lautaro Martínez se convirtió en héroe en la épica victoria de Inter por 3-2 ante Napoli en el Giuseppe Meazza. El delantero argentino inició y culminó la enorme remontada del Neroazzurro, que perdía con los goles de Politano y Rasmus Höjlund.

Los goles de Lautaro Martínez para Inter que se lo dio vuelta a Napoli

Lautaro Martínez facturó por duplicado y Marcus Thuram aportó lo suyo en la enorme remontada del último campeón de la Serie A.

¡¡ES EL TORO ENAMORADO DE LOS GOLES!! ¡¡EL OLFATO GOLEADOR DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA EL 3-2 DE INTER QUE LO DIO VUELTA VS. NAPOLI!!



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El Toro llegará dulce al Santiago Bernabéu, ya que su Inter debutará en la UEFA Champions League ni más ni menos que ante Real Madrid.

Más temprano, Mateo Pellegrino anotó un gol en la derrota de Fiorentina por 2-1 ante Torino en condición de local.

Un insólito error en la salida defensiva del Inter derivó en el 1-0 napolitano a los 49 minutos: Matteo Politano apareció en el punto de penal tras un rebote del arquero Josep Martinez y rompió el cero del tanteador. La cosa empeoró pocos minutos más tarde porque Rasmus Höjlund estiró la diferencia a los 53.

A los 55 minutos, el Toro inició la remontada: un centro muy pasado de Piotr Zielinski tuvo la irrupción casi sobre la línea de meta de Federico Dimarco. El defensor la tocó al medio y Lautaro la empujó ante la pelea con el defensor rival.

¡¡PARTIDAZO TOTAL!! Lautaro Martínez anticipó tras el centro de Dimarco y anotó el 1-2 de Inter vs. Napoli. ¡INCREÍBLE!



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A 10 minutos del final, tras un centro Carlos Augusto, Marcus Thuram metió un cabezazo impecable para poner las cosas 2-2.

Pero el capitán argentino del Neroazzurro: con el reloj jugando los primeros segundos del tiempo adicional Lautaro pescó un rebote abajo del área y desató la locura de los fanáticos con el 3-2. El argentino, finalista de la Copa del Mundo 2026 con la Selección, se trepó a las barreras de las tribunas para celebrar cara a cara con los aficionados.

De esta manera, el equipo del rumano Cristian Chivu profundizó su sólido inicio de temporada: ganaron los tres encuentros que disputaron por Serie A y lideran la tabla de colocaciones con 9 puntos.