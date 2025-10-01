Dura derrota para Inter Miami de Lionel Messi: perdió con Chicago Fire por la MLS

El Inter Miami de Lionel Messi sufrió una dura derrota por 5-3 ante Chicago Fire, en el Chase Stadium, por la trigésimo primera fecha de la Major League Soccer (MLS). Tomás Avilés y Luis Suárez, por duplicado, anotaron para las Garzas, mientras que Davilla, Dean, Kouame, Reynolds y Gutiérrez convirtieron para la visita.

Chicago Fire golpeó primero a los 10 minutos con un cabezazo de Davilla tras un córner. Inter Miami reaccionó con intentos de Messi y Suárez, aunque sin puntería. A los 30’, Dean amplió la ventaja para la visita, y ocho minutos más tarde Avilés descontó luego de un córner ejecutado por el propio 10 argentino.

Antes del entretiempo, Kouame volvió a estirar la diferencia con un remate bajo que encontró mal parado al arquero Ustari.

En el complemento, el conjunto de se ilusionó con la remontada. Suárez descontó a los 11’ tras una gran asistencia de Baltasar Rodríguez, y a los 28’ igualó con un remate cruzado dentro del área.

Sin embargo, Chicago volvió a golpear en el cierre. Reynolds puso el 4-3 a los 35’ y, apenas tres minutos después, Gutiérrez sentenció el 5-3 con un disparo lejano al ángulo.

Messi tuvo chances claras, incluido un tiro libre y un disparo de media distancia que se fue muy cerca, pero no logró convertir. Con este resultado, el conjunto de Javier Mascherano se mantiene en la tercera posición de la Conferencia Este con 56 puntos, mientras que Chicago trepó al noveno lugar con 52 unidades, dentro de la zona de play-in.

En la próxima jornada, Inter Miami recibirá a New England Revolution este sábado desde las 20:30, mientras que Chicago será local de Toronto FC a las 21:30 del mismo día.