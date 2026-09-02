Claudio Echeverri fue presentado en Benfica y usará la 30 de Nicolás Otamendi

Luego de algunos días de negociaciones, Claudio Echeverri dejó Manchester City y firmó su contrato a préstamo con Benfica. El Diablito, que no iba a entrar en la consideración de Enzo Maresca, finalmente emigró al gigante de Portugal, donde utilizará la 30 que dejó vacante Nicolás Otamendi.

El atacante de 20 años, que compartirá plantel con Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni, adoptó el número que soltó el actual defensor de River, quien culminó la temporada pasada como emblema y capitán de Las Águilas.

«Quería mandar un saludo grande. Muchas gracias por el apoyo que me dieron desde que salió que venía. Vamos a cumplir todos los objetivos que tengamos este año, se lo merecen. Que sigan apoyando como lo hacen siempre», indicó para las redes sociales de su nuevo club.

El Diablito Echeverri llegó a Manchester City desde el Millonario para comienzos de 2025 pero no logró ganarse un lugar en el elenco inglés.

Con apenas tres partidos jugados y un gol ante Al Ain en el Mundial de Clubes, partió a préstamo a Bayer Leverkusen, donde entregó una asistencia en los once partidos que jugó antes de interrumpir su vínculo y partir a Girona, donde tuvo más protagonismo: 17 partidos, un tanto y un pase de gol.

Con información de TyC Sports.