Rally Regional: la Vuelta de la Manzana llega renovada y con gran expectativa

La Vuelta de la Manzana ya se palpita y se presentó en conferencia de prensa. (Fotos Andrés Maripe)

No será una vuelta más. La Manzana tiene un sabor especial y se vive con gran expectativa. La Vuelta de la Manzana tiene un gran arraigo en la zona y no se trata de una carrera como las otras del Regional. Este sábado se presentó la 55° edición de la Vuelta de la Manzana, que se disputará del 14 al 17 de agosta por caminos del Alto Valle.

El encuentro se llevó a cabo en el Casino de General Roca y tuvo la presencia de dirigentes encabezados por Jorge Goyo Matínez, presidente de la AVGR; Raúl Ginobile, titular de la Federacion Regional Once; Nahuel Astuti, Secretario de Juventud, Deportes y Cultura de La Provincia de Rio Negro; y los pilotos Mauro Debasa, Marcos Craievich, Leandro Paulovich y Enrique Marongiu.

La prueba formará parte de la quinta fecha del Campeonato Regional de Rally y como es habitual la Manzana tendrá un codimento particular por las expectativas que genera en los pilotos regionales al otorgar puntaje doble y el interés del público, que está asegurado todos los años.

Entre las novedades de la conferencia prensa se destacan los cuatro días que tendrá la competencia. La misma se pondrá en marcha el viernes 14 de agosto con la tradicional rampa de largada, ubicada en el centro de Roca (Avenida Roca y 25 de Mayo).

La primera etapa comenzará el sábado en Cipolletti y continuará en el autódromo de Allen. La otra novedad de la prueba es la que la prueba especial 1 “Puente el 30” será clasificatoria para determinar el orden de largada de la 2° Sección de la etapa inicial, que seguirá el domingo con las PE 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que transitará por caminos de Roca, Cervantes y Mainqué.

También se dejó en claro que el auto que abandone podrá reintegrarse a la prueba con un tiempo superior en 3 minutos al mejor de su clase y así podrá largar la segunda parte de la etapa 1.

En tanto, la segunda etapa irá en su totalidad el lunes 17, feriado, con las PE 8,9, 10, 11 y 12, por caminos de Allen y Roca.

Al momento de la palabras, Goyo Martínez destacó la importancia del evento en la región: “Esperemos que el clima nos acompañe un poco más en los próximos días, porque ya tenemos todo diagramado y las cuestiones de seguridad está encaminadas”.

Luego, Martínez se refirió a la ausencia de Rally Argentino en la Manzana. “Ellos tenían un plan B de antemano y llevaron adelante y nosotros decidimos seguir adelante como siempre. El Regional se merece una Manzana importante por eso diagramamos una carrera con más de 400 kilómetros para que los pilotos la puedan disfrutar”.