Reforma del Banco Central: Martín Redrado pidió reforzar su independencia y que entre en vigencia en 2027

Mientras el Gobierno busca avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), el expresidente de la entidad Martín Redrado planteó que el proyecto debería incorporar modificaciones adicionales para fortalecer la independencia del organismo y evitar que el debate quede vinculado con las autoridades actuales.

En declaraciones a Splendid AM 990, el economista sostuvo que la nueva normativa debe apuntar a consolidar instituciones permanentes, capaces de mantener reglas estables más allá de los cambios de gobierno.

“Es central que la Argentina tenga instituciones permanentes. Hay una relación directa entre crecimiento económico e instituciones que no cambian más allá de que cambien los gobiernos”, afirmó.

Uno de los principales cuestionamientos de Redrado está relacionado con los objetivos que tendría el Banco Central. El proyecto impulsado por el Gobierno busca establecer como función prioritaria la preservación del valor de la moneda y la estabilidad de precios.

Sin embargo, el extitular del BCRA consideró que la entidad también debería tener entre sus responsabilidades la protección de la estabilidad financiera.

“Lo primero es garantizar no solo la estabilidad de precios sino también la estabilidad financiera”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la importancia de la Superintendencia de Bancos, el área encargada de supervisar el funcionamiento de las entidades financieras y de controlar que cuenten con los recursos necesarios para responder ante sus depositantes y garantizar el normal funcionamiento del sistema.

“El Banco Central tiene un instrumento muy importante dentro de su estructura que es la Superintendencia de Bancos, es decir, aquel que monitorea que los bancos tengan los dólares, tengan los pesos para que los argentinos podamos tomar créditos tranquilos, podamos depositar tranquilos y no tengamos los problemas que tuvimos en el pasado”, explicó.

Redrado también propuso incorporar pruebas periódicas de tensión para evaluar la capacidad de respuesta de los bancos ante cambios abruptos en las principales variables económicas.

“¿Qué le pasa a cada uno de los bancos si la tasa de interés se triplica? ¿Qué le pasa a las carteras de los bancos si el tipo de cambio también sufre modificaciones?”, planteó.

Otro de los puntos señalados por el economista fue el mecanismo de designación y remoción de las autoridades del Banco Central. Si bien respaldó la propuesta de establecer mayorías especiales para remover al presidente y a los integrantes del directorio, consideró que el proceso de nombramiento debería contar con exigencias institucionales similares.

“Nos parece muy bien que el tema de remoción sea con aprobación del Senado y de la Cámara de Diputados, pero también que el proceso de nombramiento sea equivalente. Que haya simetría entre cómo se nombra el presidente del directorio del Banco Central y cómo se remueve”, expresó.

Además, propuso reducir la cantidad de integrantes del directorio. Actualmente, el organismo puede contar con diez directores, aunque Redrado consideró que una estructura de seis miembros sería suficiente.

Según su planteo, cuatro integrantes podrían ser propuestos por el oficialismo y dos por la oposición, con perfiles técnicos y experiencia profesional en el sistema financiero.

“El directorio del Banco Central tiene 10 directores, puede tener perfectamente seis”, señaló. También sostuvo que las autoridades deberían ser economistas y especialistas con trayectoria, evitando la designación de dirigentes políticos.

Por último, Redrado propuso que, en caso de que el Congreso apruebe la reforma durante la actual gestión, la nueva Carta Orgánica comience a aplicarse recién a partir del próximo mandato presidencial.

El objetivo, según explicó, sería evitar que la discusión se centre en los funcionarios que actualmente conducen el Banco Central y priorizar el debate sobre el diseño institucional.

“Esta nueva Carta Orgánica obviamente sea aprobada, pero sea aplicada recién para el próximo gobierno, de tal manera que no empecemos a debatir sobre los nombres actuales sino que estemos debatiendo sobre primero la institución y después los hombres”, sostuvo.

“Esto hay que hacerlo a principios del próximo gobierno, aprobar la ley ahora y el nuevo directorio que ejerza con esta nueva ley a partir del 10 de diciembre del 2027”, concluyó Redrado.