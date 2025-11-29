SUSCRIBITE
Colapinto expresó su bronca tras la Sprint de Qatar: «No vamos rápido, es frustrante»

El argentino habló con la prensa tras su 20° puesto y mostró su enojo luego del flojo rendimiento de su monoplaza. Mirá acá todo lo que dijo.

Franco Colapinto no atraviesa su mejor momento en la Fórmula 1. El argentino, a pesar de ser confirmado por Alpine hace algunas semanas, no le encuentra la vuelta a su monoplaza y su rendimiento en pista es bajo por este problema.

Resignación podría definir el estado actual del piloto de Alpine. Al llegar a Qatar, manifestó sus ganas y sus expectativas en el circuito de Lusail, pero rápidamente la realidad mostró otra cosa. Tras terminar en la última posición en la única prueba y en la Qualy de la Sprint, Franco reveló que el auto «no te hace disfrutar manejar, te saca confianza«.

El sábado también empezó de la peor manera: 20° posición en la Sprint. Los dos Alpine largaron desde el pitlane, pero Franco nunca encontró el ritmo, a lo largo de los 19 giros. Tras este indeseado resultado, no ocultó su bronca: «Fue positivo para aprender un poco, pero igualmente no vamos rápido. Es frustrante«. Y la pista de Lusail tampoco ayuda: «Es un circuito con mucha degradación«, aclaró.

Luego, contó la estrategia de modificar neumáticos en la última vuelta, pero reveló su bronca por la tardanza en boxes: «Lamentablemente salí atrás de Stroll. Fui muy lento». También dio su opinión sobre el rendimiento de su compañero: «»Creo que Gasly fue más rápido: mostró un poco más de cosas positivas en el auto».

Para cerrar, fue optimista y se enfocó en la clasificación, que se realizará este sábado: «El auto no va, hay que ver un poco el porqué de esta situación. Espero que lo podamos solucionar para la Qualy«.

Colapinto ya dejó atrás la Sprint y se enfoca en la clasificación, que será en el segundo turno de este sábado. A partir de las 15 (hora Argentina), el pilarense tratará de encontrar buenas sensaciones en el auto. El objetivo de la Qualy será el de siempre: pasar a Q2, y si no se logra, buscará terminar lo más arriba en la parrilla de salida para la carrera del domingo, que tendrá un total de 57 vueltas.


