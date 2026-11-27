Colapinto tuvo una complicada primera jornada y este sábado retomará la actividad con la tercera y última práctica libre. (Foto: Reuters)

Franco Colapinto tuvo un viernes complicado en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El piloto argentino no logró encontrar buenas sensaciones con su Alpine durante los dos entrenamientos y terminó la jornada con preocupación por el rendimiento del auto. Los problemas con los frenos en la primera práctica y las interrupciones de la segunda le dejaron poco margen para trabajar en la puesta a punto.

Uno de los momentos más llamativos del día se dio durante el primer entrenamiento, cuando Colapinto manifestó por radio su malestar por el comportamiento de los frenos delanteros. El intercambio con su ingeniero, Stuart Barlow, dejó en evidencia las dificultades que atravesaba para manejar el monoplaza.

«Oh, Dios mío. Estos frenos..», expresó el argentino. Barlow respondió: «Sí, copiado, amigo, lo vemos. Calentalos lo más que puedas, intentá limpiarlos un poco». Colapinto insistió en busca de un diagnóstico: «Emm… ¿qué tienen los frenos?». Su ingeniero precisó que el inconveniente estaba en el tren delantero: «Lo vemos, son los frenos de adelante, amigo, los frenos de adelante se ven un poco ruidosos, intentá seguir trabajándolos».

La respuesta del piloto fue contundente: «No, es que los frenos están terribles». Barlow le consultó entonces si la situación le impedía girar con normalidad: «Okay, amigo, ¿es inmanejable?». Y Colapinto describió la dificultad: «No, o sea, puedo hacer la sesión, pero es espantoso».

Ante la falta de evolución, el ingeniero le propuso regresar a boxes: «Okay, amigo, creo que tenemos que entrar a boxes en esta vuelta, no parece estar mejorando». El argentino pidió intentar un giro más, pero desde el muro mantuvieron la decisión de llevarlo al garaje y explicaron que conservarían el juego de neumáticos para volver a utilizarlo después. Finalmente, Barlow confirmó cuál sería el trabajo: «Mantenemos este set de neumáticos y cambiamos los frenos, amigo».

En cuanto a los resultados, Colapinto terminó 12° en la primera práctica, con un registro de 1:25.409, a 2s192 del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien dominó el entrenamiento con Mercedes. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó décimo.

La preocupación de Colapinto tras el segundo entrenamiento

La segunda práctica tampoco le permitió al argentino dar el paso que necesitaba. La sesión estuvo marcada por varias interrupciones, entre ellas un incidente de su compañero Gasly y un trompo de Charles Leclerc, que condicionaron el tiempo disponible en pista. Colapinto tuvo pocas oportunidades para completar vueltas y tampoco pudo aprovechar los neumáticos blandos.

¡TREMENDO ACCIDENTE DE PIERRE Y BANDERA ROJA! Gasly se fue de la pista, hizo trompos y su Alpine terminó atascado en la leca en la FP2 en Lusail. 📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/OSCtrk3bwu — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2026

Al finalizar la actividad, el piloto hizo un balance de los inconvenientes que atravesó durante el viernes y reconoció que todavía están lejos de encontrar el funcionamiento que buscan. «Tuvimos algunos problemas de frenos y después, con las banderas rojas, di muy pocas vueltas. Después, en ritmo de carrera, mucha degradación», explicó.

Colapinto también dejó en claro que deberán analizar los datos durante la noche para intentar mejorar el rendimiento del auto. «Mucho por entender hoy a la noche, no estamos cómodos con el auto y no se está sintiendo bien. Hay que trabajar para mejorar y dar un salto para mañana. Pero no fue particularmente un buen día», reconoció.

Además, se refirió al momento en el que Oscar Piastri y George Russell intentaron superarlo en pista. Si bien consideró que el Alpine responde en las maniobras defensivas, advirtió que necesitan ganar velocidad: «En la defensa estamos bien, pero tenemos que intentar ir un poco más rápido. Las blandas no las pude ni usar». Y remarcó la importancia de encontrar respuestas antes de la clasificación: «Hay que entender qué pasó hoy y mañana es la qualy, así que es importante».

La actividad del Gran Premio de Qatar continuará este sábado con la tercera práctica libre, desde las 11:30, y la clasificación, a las 15. El domingo, a partir las 13 (hora argentina), se disputará la carrera principal en el circuito de Lusail.