La interna del peronismo bonaerense se encamina a definirse en las primarias. Foto: Clarín Fotografía

El Gobierno nacional quedó más cerca de suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, luego de que el Senado le otorgara media sanción al proyecto de reforma política. La intención de La Libertad Avanza es convertirlo en ley durante las sesiones extraordinarias de diciembre, una decisión que obligaría al peronismo a reorganizar su estrategia electoral.

El peronismo busca sostener las PASO bonaerenses

Según Infobae, en la oposición consideran que el oficialismo tendrá los votos necesarios en Diputados. Los acuerdos construidos por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores aliados fueron determinantes para avanzar con la iniciativa.

Ante ese escenario, el peronismo deberá resolver dos cuestiones: cómo definir sus candidaturas presidenciales y qué mecanismo utilizará para elegir al postulante a gobernador bonaerense. En este último punto existe un consenso entre las distintas vertientes: conservar las PASO provinciales.

Axel Kicillof coincide con esa postura. El gobernador considera que, en un espacio fragmentado, las primarias permitirían legitimar una candidatura mediante el voto. Su Movimiento Derecho al Futuro (MDF) cuenta con cinco precandidatos: Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, Julio Alak, Fernando Espinoza y Carlos Bianco. Katopodis aparece mejor posicionado en las encuestas, aunque los demás mantienen sus aspiraciones.

Del otro lado, el kirchnerismo y el massismo también respaldan las primarias. En ese espacio aparecen los intendentes Mariel Fernández, Federico Achával y Federico Otermín, además de la diputada Victoria Tolosa Paz. También se menciona a Leonardo Nardini, aliado del sanjuanino Sergio Uñac.

La discusión, sin embargo, arrastra diferencias entre Kicillof y Cristina Kirchner. El desdoblamiento electoral de 2025 todavía genera reproches, mientras el gobernador evalúa hacer concurrentes los comicios provinciales y nacionales en 2027.

Para los distintos sectores, unas PASO permitirían ordenar la competencia en el distrito que concentra el 40% del padrón nacional. La disputa bonaerense aparece así como una instancia central para encaminar la reorganización del peronismo y resolver las diferencias internas antes de la próxima contienda electoral.