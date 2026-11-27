La Selección Argentina ya conoce a su próximo rival en el Mundial Sub 17 de Qatar. El equipo dirigido por Diego Placente se enfrentará con México el próximo lunes 30 de noviembre desde las 12 (hora argentina), por los 16avos de final, en busca de un lugar entre los 16 mejores del certamen. Será un nuevo capítulo de un enfrentamiento con varios antecedentes en distintas categorías.

A lo largo de la historia, Argentina y México se enfrentaron 12 veces en Mundiales, entre la Selección mayor, la Sub 20 y la Sub 17. La Albiceleste lleva la ventaja con ocho victorias, mientras que el Tri consiguió cuatro. En la categoría mayor, el historial es completamente favorable para los argentinos: ganaron los cuatro cruces que disputaron, en Uruguay 1930 (6-3), Alemania 2006 (2-1), Sudáfrica 2010 (3-1) y Qatar 2022 (2-0).

En los Mundiales Sub 20 también se enfrentaron en cuatro oportunidades, con tres triunfos argentinos y uno mexicano. El antecedente más reciente fue en Chile 2025, cuando la Albiceleste se impuso por 2-0 en los cuartos de final, con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti.

La historia en la categoría Sub 17 tiene un balance diferente. Se enfrentaron cuatro veces: Argentina ganó 2-0 en los cuartos de final de Finlandia 2003, pero México se impuso por 3-0 en las semifinales de Emiratos Árabes Unidos 2013 y también consiguió una victoria en la fase de grupos de Chile 2015. El capítulo más reciente fue en Qatar 2025, cuando el Tri eliminó a la Selección por penales, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario. Por eso, el encuentro del lunes tendrá un condimento especial para los dirigidos por Placente.

Argentina terminó segunda en el grupo C de la actual edición, con un balance de una victoria, un empate y una derrota. En el debut cayó 2-0 ante Australia, pero logró recuperarse con un triunfo por 2-1 frente a Mozambique. En el cierre de la fase de grupos empató 3-3 con Dinamarca en un partido cambiante, en el que comenzó dos goles abajo y estuvo al borde de la eliminación, pero consiguió reaccionar y sellar su clasificación.

En caso de superar a México, la Selección ya conoce a sus posibles rivales para los octavos de final: saldrán del cruce entre Uruguay, que terminó tercero en el grupo D, y Croacia, ganador de la zona F. La Albiceleste buscará avanzar en el torneo y, de paso, tomarse revancha de una eliminación que todavía está fresca.