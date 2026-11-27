El piloto argentino se ubicó 15 en la FP2 del GP de Qatar.

Franco Colapinto finalizó 15º en la segunda práctica libre Gran Premio de Qatar, tras haber conseguido un 12° lugar en la sesión anterior. En el último entrenamiento de este viernes, el francés Pierre Gasly debió abandonar, a falta de 20 minutos para el final, por un despiste que le imposiblitó volver a pista.

El más rápido de la tanda fue el campeón Kimi Antonelli, que firmó una vuelta de 1m23s077 con el Mercedes en la FP2. Por detrás de él se ubicaron su compañero George Russell y Lando Norris, a +0.127s y +0.445s, respectivamente. La sesión fue frenada dos veces con bandera roja: una para limpiar la pista y otra luego del despiste de Gasly.

Franco Colapinto finalizó 15 en una complicada PL2

La segunda sesión de entrenamientos comenzó con algunos problemas mecánicos para Franco Colapinto, quien tras salir a pista terminó regresando a boxes para realizar un cambio en el sistema de frenos de su Alpine.

"NO FUE UN BUEN DÍA". Franco Colapinto afirmó que no se sintió cómodo con su Alpine tras la FP1 y FP2 en Lusail. 📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/VB1auRDIzc — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2026

El italiano Kimi Antonelli mantuvo el ritmo sin oposición que supo llevar durante la PL1 y lideró «al trote» los primeros veinte minutos.

La media hora final de práctica empezó a levantar temperatura con simulacros de clasificación y una linda pelea en la cima entre los Mercedes y Vertappen, corriéndolos desde atrás.

Sin embargo el trazado cobró protagonismo con dos incidentes que forzaron bandera roja, primero con suciedad en la pista y luego con Pierre Gasly clavando su Alpine en la grava.

¡TREMENDO ACCIDENTE DE PIERRE Y BANDERA ROJA! Gasly se fue de la pista, hizo trompos y su Alpine terminó atascado en la leca en la FP2 en Lusail. 📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/OSCtrk3bwu — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2026

Esta segunda detención frenó por completo el ritmo de entrenamiento y forzó una prórroga de diez minutos dispuesta por la organización.

Pierre Gasly tuvo que abandonar a falta de 22 minutos para el cierre de la FP2. (Photo by Karim JAAFAR / AFP)

Los últimos quince minutos tuvieron a Franco Colapinto dejando atrás las complicaciones y buscando hacer sus pruebas en velocidad. El argentino fue protagonista de una buena maniobra de sobrepaso a Carlos Sainz, con George Russell en la escena, y empezó a mejorar su tiempo en el cierre de la sesión.

El argentino se quedó con las ganas de dar su vuelta rápida, y terminó manteniendo el registro de 1m25s733. Kimi Antonelli no soltó jamas el liderazgo y apenas bajó unas centésimas para fijar la mejor vuelta del día en 1m23s077.

Cómo sigue el GP de Qatar para Franco Colapinto

Los últimos entrenamientos libres de Qatar están programados para las 11:30 (hora argentina) del sábado, mientras que la clasificación se llevará a cabo a las 15:00. La carrera principal del domingo comenzará a las 13:00 y contará con un total de 57 vueltas.