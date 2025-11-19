Comenzó el Patagonia Bariloche by UTMB, que tendrá la participación de 3500 deportistas

Este martes se inauguró el Trail Running Patagonia Bariloche, que tendrá lugar desde el 18 hasta el 22 de noviembre. La competencia comenzó oficialmente tras el acto que se realizó en el Centro Cívico. Allí estuvieron presentes Walter Cortés, intendente de la ciudad, y diferentes autoridades locales y provinciales.

La ciudad rionegrina albergará a más de 3500 deportistas de 40 países de todo el mundo. Habrá representantes de Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Suiza, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Alemania, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, España, Francia, Reino Unido, Guatemala, Italia, Japón, Corea del Sur, Kazajistán, Líbano, Lituania, México, Países Bajos, Noruega, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Paraguay, Rusia, Eslovenia, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Sudáfrica.

Será la cuarta vez que Argentina forma parte de la Serie Mundial de Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) y por primera vez se llevará a cabo en la ciudad barilochense. En ediciones anteriores se había realizado en Ushuaia y en Villa General Belgrano.

A lo largo de la carrera, los atletas pasarán por puntos icónicos de Bariloche, como los cerros Otto, Pontoneros, Catedral y Bella Vista; los lagos Gutiérrez y Mascardi; la mítica Ruta 40; Playa Muñoz, Villa Catedral, Colonia Suiza, Refugio San Martín Jakob y Casa de Piedra. Cada una de las competencias tendrá como punto de llegada el Centro Cívico, donde se espera la concurrencia de decenas de personas.

¿Cuáles serán las competencias?

Los deportistas que participen del Patagonia Bariloche BY UTMB competirán en 6 distancias: Tronador 130K, Frey 80K, Bella Vista 55K, Nahuel Huapi 33K, Arrayanes 22K y Otto 12K.

Además, habrá un gran premio para los mejores de las tres categorías más largadas: los tres mejores por género de la clasificación general obtendrán el pasaje directo para las Finales del Ultra Trail du Mont Blanc, que se lleva a cabo en Chamonix, Francia.

No solo recibirán recompensa los mejores, sino quienes completen alguna de las cinco categorías mayores, recibirán puntos para el Index UTMB y Running Stones, que permite anotarse para las Finales de UTMB World Series

Cronograma de actividades

Miércoles 19:

16:00 – Presentación de Atletas Elites 33K, 55K, 85K y 130K

Jueves 20:

5:30 – Largada 55K en Complejo Los Baqueanos

6:30 – Largada 33K en Complejo Los Baqueanos

18:00 – Presentación de Atletas Elite 12K y 22K

22:00 – Largada 130K en Centro Cívico

Viernes 21/03:

5:00 – Largada 80K en Centro Cívico

7:30 – Largada 22K en Cerro Lindo

7:00 – Largada 12K en Cerro Lindo

Sábado 22/03:

9:00 – Ceremonia de Premiación de todas las distancias en Centro Cívico