El Ejecutivo de Bariloche advierte riesgo de cesar pagos sin un módulo fiscal actualizado

El secretario de Hacienda de Bariloche, Gonzalo Lerra (centro), argumentó la necesidad de actualizar el módulo fiscal para terminar el 2026. Foto: Archivo

El Ejecutivo municipal de Bariloche reclama que avance la actualización del módulo fiscal, que mantiene valores de julio de 2025, para poder terminar el año y proyectar el Presupuesto 2027 que está en elaboración. “Necesitamos hacer frente a todos los compromisos asumidos”, afirmó el secretario de Hacienda, Gonzalo Lerra.

La tensión viene desde hace tiempo y la semana pasada fracasó una sesión extraordinaria por falta de quórum convocada por el oficialismo para tratar un proyecto de actualización del módulo fiscal que pasaría de 373 pesos a 492 pesos, un incremento del 31,9% trasladando el IPC de un año, entre julio de 2025 y julio de 2026.

El presidente del cuerpo Gerardo Del Río (PUL) convocó nuevamente a una sesión extraordinaria para tratar este miércoles el proyecto que presentó su par Tomás Hercigonja y que requiere de una mayoría especial de 8 votos para su aprobación.

En paralelo, los concejales de distintos sectores de la oposición Lenadro Costa Brutten (Incluyendo), Julieta Wallace (Incluyendo), Facundo Blanco Villalba (Primero RN), Roxana Ferreyra (Nos Une) y Laura Totonelli (JSRN) convocaron a una conferencia de prensa para marcar su postura previo al inicio.

«Es totalmente perjudicial para las cuentas municipales»

Para el Ejecutivo el escenario es “complejo” y es “totalmente perjudicial para las cuentas municipales”.

El secretario de Hacienda enfatizó que el aumento del módulo fiscal “no es un tarifazo” y explicó que no tiene una incidencia mayor en la tasa por Servicios Retribuidos que es la que pagan todos los contribuyentes e incluso señaló que en la pasa comercial puede impactar en un 2 o 3%, según el caso.

Con el módulo fiscal se calculan todos los tributos y conceptos que están incluidos en la ordenanza Fiscal y Tarifaria que mantiene los indicadores del 2025 porque no se aprobó la actualización para el 2026.

Lerra acusó a un “interés político” que prima en esta discusión por sobre “lo técnico” y pidió a los concejales tranajar para llegar a un entendimiento. “Hay algunos que entienden la situación, que entienden que se debe seguir gobernando y que ellos tienen que legislar; otros mezclan todo y también ahora quieren auditar, una función que es del Tribunal de Contralor”, deslizó en alusión a un reciente proyecto de ordenanza del concejal Costa Brutten.

Un impacto inmediato y otro para el Presupuesto 2027

Indicó que por un lado está el efecto inmediato, que con un módulo fiscal desactualizado se afecta la recaudación porque es el indicador base para los tributos municipales.

“Necesitamos hacer frente a todos los compromisos asumidos”, dijo Lerra y enumeró el pago de salarios, la prestación de servicios, pago a proveedores, entre otros puntos. Cuando Diario RÍO NEGRO consultó si estaban en riesgo los pagos, respondió que “sí” y agregó que existe “preocupación” en el gobierno “por esta situación”.

El titular de Hacienda dijo que en la gestión actual, del intendente Walter Cortés, “está la administración ordenada” y advirtió: “No vamos a girar en descubierto, no vamos a salir a tomar un crédito, no vamos a permitir, por una falta de interpretación de algún concejal, que se generen dudas en los contribuyentes de donde están yendo sus aportes”.

Lerra dijo que hoy el municipio tiene un 33% de contribuyentes de la tasa de servicio cumplidores, que pagan en tiempo y forma, y se llega al 64% de cumplimiento con las gestiones de cobranza posteriores que impulsa la secretaría que conduce. Remarcó que actualmente el 60% de los ingresos van a cubrir la masa salarial, una proporción que tuvo un fuerte descenso desde el inicio de la gestión ya que al asumir en diciembre de 2023 absorbía el 76% de los ingresos.

El otro aspecto que complica la falta de actualización del módulo fiscal, según Lerra, es “la proyección del Presupuesto 2027” porque al tener un desfasaje de los ingresos no se puede estimar un costo y gasto real para el próximo año. Hoy se analiza un incremento general de un 20% del presupuesto pero respecto de los valores del 2025.

Según la normativa vigente, el Ejecutivo tiene plazo para presentar el Presupuesto 2027 hasta este miércoles 30 de septiembre. También podría pedir una prórroga de los plazos como ha ocurrido otros años.