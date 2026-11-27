Nicolás Jara Lozano cerró su participación en la fase de grupos del UTR PTT Buenos Aires con otra victoria trabajada. El neuquino derrotó este viernes a Santiago Franchini por 6-4, 2-6 y 6-1, en un partido que se extendió durante 2 horas y 50 minutos, y aseguró su lugar en los playoffs del certamen que se disputa en el Club Náutico Hacoaj, en Tigre.

Con este resultado, el Colo finalizó segundo en el grupo D, por detrás de Luciano Carraro, quien se quedó con el primer puesto. De esta manera, el tenista de 40 años disputará los playoffs por los puestos del quinto al octavo, con la posibilidad de seguir sumando triunfos en el torneo que reparte 20.000 dólares en premios.

El cierre de la fase de grupos tuvo un balance positivo para el neuquino, que consiguió tres victorias en cuatro presentaciones. Además del triunfo de este viernes, había comenzado su recorrido el lunes con una victoria ante Vicente Benítez por 6-4 y 6-1. Luego, el miércoles protagonizó un gran partido frente a Bruno Vietri, a quien venció por 5-7, 6-1 y 7-5, después de 3 horas y 10 minutos de juego.

La única derrota de Jara Lozano llegó el jueves, cuando cayó ante Carraro por 6-4 y 6-3, en un encuentro que duró dos horas. Ese resultado lo dejó sin posibilidades de quedarse con el primer lugar de la zona, pero pudo recuperarse rápidamente para cerrar la fase con otro festejo.

La actividad continuará este sábado con las semifinales de los playoffs por los puestos del quinto al octavo, mientras que el domingo se disputará la final de esa instancia. El neuquino buscará prolongar su buen momento y terminar el certamen con otra victoria.