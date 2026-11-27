Preparar una buena pizza casera requiere pocos ingredientes, pero elegir correctamente la levadura y calcular su cantidad puede marcar la diferencia en el resultado final.

Tanto la levadura fresca como la seca contienen microorganismos que, durante la fermentación, producen dióxido de carbono. Este proceso permite que la masa aumente de volumen y adquiera una textura aireada.

Sin embargo, no se utilizan en las mismas proporciones.

Qué diferencia hay entre la levadura fresca y la seca

Levadura fresca: se presenta en bloques compactos, contiene mayor cantidad de humedad y necesita conservarse en la heladera. Tiene una vida útil relativamente corta.

se presenta en bloques compactos, contiene mayor cantidad de humedad y necesita conservarse en la heladera. Tiene una vida útil relativamente corta. Levadura seca: se comercializa en pequeños gránulos, contiene menos humedad y tiene una mayor duración. Resulta práctica para tener siempre en la alacena.

Ambas permiten obtener excelentes resultados. La elección depende de las preferencias personales y de las condiciones de conservación.

Cómo calcular la equivalencia entre levadura fresca y seca

Como regla general, tres gramos de levadura fresca equivalen aproximadamente a un gramo de levadura seca instantánea.

15 gramos de levadura fresca: 5 gramos de levadura seca.

25 gramos de levadura fresca: aproximadamente 8 gramos de levadura seca.

30 gramos de levadura fresca: 10 gramos de levadura seca.

50 gramos de levadura fresca: aproximadamente 17 gramos de levadura seca.

Las equivalencias pueden variar según el fabricante y el tipo de levadura seca, por lo que conviene revisar las indicaciones del envase.

Cuánta levadura usar para preparar pizza casera

Para elaborar una pizza con 500 gramos de harina y una fermentación relativamente rápida, se pueden utilizar aproximadamente 15 gramos de levadura fresca o 5 gramos de levadura seca instantánea.

Si se dispone de más tiempo, es posible reducir la cantidad de levadura y dejar que la masa fermente lentamente en la heladera.

Los secretos para conseguir una masa de pizza esponjosa

Evitar el agua demasiado caliente, ya que puede afectar la actividad de la levadura.

Respetar los tiempos de fermentación.

Mantener la masa cubierta para evitar que se reseque.

Precalentar bien el horno antes de cocinar la pizza.

El secreto no está necesariamente en utilizar más levadura, sino en encontrar el equilibrio entre las cantidades, la temperatura y el tiempo de reposo.