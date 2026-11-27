Guido Carrillo y José "Flaco" López, el duelo de centrodelanteros que se dará este sábado en Montevideo.

Estudiantes se enfrentará con Palmeiras este sábado desde las 17 en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, por la gran final de la Copa Libertadores. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela y la transmisión televisiva estará a cargo de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

El Pincha llega a este encuentro con la ilusión al máximo y en busca de un nuevo título continental, luego de eliminar al campeón defensor, Flamengo, en las semifinales. El equipo platense se impuso en la definición por penales, tras una heroica actuación de Fernando Muslera en el Maracaná.

Previamente, los dirigidos por Alexander Medina sufrieron para superar la fase de grupos, ya que consiguieron la clasificación con un gol agónico de Mikel Amondarain (hoy en Bologna) frente a Independiente Medellín en UNO. En octavos de final vencieron sin sobresaltos a Universidad Católica, mientras que en cuartos eliminaron a Corinthians con otro tanto sobre el cierre, esta vez de Alexis Castro, y un penal fallado por Memphis Depay en tiempo adicional.

En caso de quedarse con el triunfo, Estudiantes conquistará su quinta Libertadores, luego de las obtenidas en 1968, 1969, 1970 y 2009. De esa manera, alcanzará la línea de Peñarol y quedará solo detrás de Independiente (7) y Boca (6) en la tabla histórica de campeones.

Vale destacar que en 1968 el Pincha se consagró ante Palmeiras, justamente en el estadio Centenario, donde se disputará la final de este sábado. En aquella ocasión, se enfrentaron en un partido de desempate luego de que cada equipo se impusiera como local. El conjunto platense ganó 2-0 con goles de Juan Ramón Verón y Felipe Ribaudo.

El Verdao, en tanto, llega a esta instancia con el objetivo de levantar la Copa por cuarta ocasión en su historia y alcanzar a Flamengo como el equipo brasileño más ganador de la competencia.

El equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira también tuvo un camino complicado hasta la final. En la fase de grupos terminó segundo detrás de Cerro Porteño y en octavos de final se impuso justamente ante el conjunto paraguayo. Luego, el equipo paulista eliminó a Liga de Quito y Fluminense, en ambos casos por penales y con buenas actuaciones de su arquero, Carlos Miguel.

Medina probó con línea de cinco para la final

En cuanto a lo futbolístico, el último partido del Pincha fue el jueves 12 de noviembre, cuando derrotó a Independiente Rivadavia por 3-2 en tiempo extra y se quedó con la Supercopa Argentina, luego de no conseguir la clasificación a los octavos de final del torneo Clausura.

Para la final frente a Palmeiras, la principal duda de Medina pasa por encontrar al reemplazante de Baltasar Rodríguez, quien fue expulsado en el duelo ante Flamengo en el Maracaná.

El principal candidato para ocupar su lugar es Fabricio Pérez, lo que permitiría mantener el esquema habitual. Sin embargo, el DT uruguayo aprovechó parte de los entrenamientos en su país natal para darle rodaje a Gastón Benedetti y probar con una línea de cinco defensores.

Además, otra incógnita para Medina es la inclusión de Tomás Palacios, quien pelea con Leandro González Pirez por un lugar en la defensa, aunque por ahora corre por detrás en la consideración.

Por otro lado, la buena noticia para el cuerpo técnico es que Joaquín «Tucu» Correa ya dejó atrás el desgarro que sufrió a principios de noviembre y está disponible para sumar minutos desde el banco de suplentes.

El presente de Palmeiras, con algunos jugadores en duda

Palmeiras llega tras tres partidos sin conseguir la victoria en el Brasileirao, donde, además, se quedó sin posibilidades de consagrarse. En su anteúltimo encuentro empató con Flamengo como local y el Mengao se aseguró el título.

Además, Abel Ferreira, que va por su segunda Libertadores en el club paulista, tiene algunos jugadores importantes en duda. Por un lado, el delantero Paulinho es baja casi asegurada por un golpe en el gemelo, mientras que los defensores Joaquín Piquerez y Murilo llegan con lo justo por molestias musculares.

Los dos argentinos del equipo y de la Selección argentina son una fija: en el lateral derecho estará Agustín Giay, mientras que en el centro del ataque hará lo propio José Manuel «Flaco» López.

Formaciones, hora, TV y datos del partido

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo; Fabricio Pérez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo o Bruno Fuchs, Gustavo Gómez y Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Joaquín Piquerez o Arthur Gabriel; Jhon Arias, José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Hora: 17.

TV: Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium.

Árbitro: Jesús Valenzuela. VAR: Juan Soto.

Estadio: Centenario (Montevideo, Uruguay).