ARA San Juan: la querella apelará la condena y denuncia que «tres años en suspenso por 44 vidas resulta ofensivo»

El fallo por el hundimiento del ARA San Juan generó fuertes cuestionamientos. Tras la condena a tres años de prisión en suspenso para el ex capitán de navío Claudio Villamide, la querella adelantó que apelará la sentencia por considerarla insuficiente y ofensiva para las familias de los 44 tripulantes fallecidos. La abogada Valeria Carreras aseguró que buscarán también revertir las absoluciones.

En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, Carreras afirmó que el veredicto representó «un cachetazo» para los familiares. La abogada sostuvo además que el principal objetivo será conseguir condenas para los acusados absueltos y lograr una pena de cumplimiento efectivo para el único condenado.

ARA San Juan: por qué la querella apelará la condena y cuestiona el fallo judicial

Carreras explicó que lleva ocho años y ocho meses trabajando en la causa y que la expectativa de las familias era obtener penas de prisión efectiva. «Mi primer aspecto es la decepción», expresó, al recordar que habían solicitado condenas para los cuatro imputados.

Submarino ARA San Juan. Foto: Gentileza NA.

Sobre el impacto del fallo, la abogada fue categórica: «Tres años en suspenso, por 44 vidas pérdidas, resulta ofensivo». Agregó que, una vez conocidos los fundamentos de la sentencia, definirán la estrategia jurídica para presentar el recurso ante la instancia superior.

Además de la apelación, Carreras confirmó que junto a su colega Lorena Arias impulsarán un proyecto para modificar la figura de estrago culposo agravado en el Código Penal. La idea es que las penas contemplen la cantidad de víctimas.

Proyecto de ley y el antecedente que deja el caso ARA San Juan

La representante de las familias señaló que, pese a la disconformidad con la sentencia, el juicio dejó un antecedente relevante porque se determinó que las muertes eran evitables y que hubo responsabilidad penal por el delito de estrago, descartando la versión de que el hundimiento obedeciera únicamente a una tormenta o a errores de la tripulación.

Respecto de las absoluciones, Carreras indicó que aún esperan conocer los fundamentos completos del fallo, aunque manifestó sospechas sobre los criterios utilizados para desvincular a algunos de los altos mandos de la Armada. Aclaró que esas apreciaciones deberán ser evaluadas cuando el tribunal publique los argumentos de la sentencia.

«Tenemos una sospecha y creemos que el hecho de haber dejado absuelto a López Mazzeo, que era contraalmirante, está vinculado a que tenía una línea directa hacia arriba, en responsabilidad, con el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Mauricio Macri, y el jefe de la Armada, Marcelo Rur. Creemos que quisieron cortar la línea de mando hacia arriba, pero no te lo puedo asegurar, porque no lo leí. Sostenemos que tienen la misma responsabilidad y las mismas pruebas de cargo Villamide y López Mazzeo«, expresó.

La abogada también se refirió a la causa por el presunto espionaje a familiares de los tripulantes durante el gobierno de Mauricio Macri. Informó que la querella presentó una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cuestionar el sobreseimiento y afirmó que el expediente ya cuenta con número de presentación.

«Cualquiera que lee esa carpeta, esa causa del espionaje ilegal, acerca de que hubo tareas de inteligencia durante un año sobre algunas señoras, no resiste el menor análisis», señaló.

Con la sentencia ya dictada, las familias aguardan la publicación de los fundamentos para avanzar con la apelación y la presentación del proyecto legislativo que busca modificar las penas previstas para este tipo de delitos, mientras el caso del ARA San Juan continúa su recorrido en la Justicia.