Copa Davis: Agustín Calleri llegará a Neuquén para presentar la serie entre Argentina y Turquía

La serie ante Turquía se llevará a cabo el fin de semana del sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

Avanzan los preparativos para la llegada de la Copa Davis al Ruca Che y la primera vez del equipo argentino disputando una serie mundial en la provincia de Neuquén. El combinado albiceleste recibirá a Turquía el fin de semana del sábado 19 y domingo 20 de septiembre, por el Grupo Mundial I.

Poco menos de dos meses resta para el tan esperado acontecimiento; un gran suceso para la historia del deporte en la región, con los máximos referentes del tenis argentino disputando uno de los torneos con mayor tradición mundial.

La serie será la segunda del equipo argentino en la temporada 2026 (en febrero sufrió la derrota por 3 a 2 ante Corea) y la primera vez para Javier Frana como capitán en condición de local.

En diálogo con Cadena 3 de Córdoba, Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), habló sobre los preparativos y confirmó que el próximo sábado se hará la presentación de la serie en Neuquén.

«Venimos muy bien con los preparativos. Es más, el viernes estoy viajando hacia Neuquén porque el sábado tenemos la conferencia de prensa», comentó el extenista cordobés, que además aclaró que podría estar acompañado en dicha ocasión por el presidente de YPF, el señor Horacio Marín.

«Para nosotros es una alegría seguir federalizando el tenis. Es la primera vez que se juega tan al sur una Copa Davis. Muy contento por ese lado», destacó Calleri sobre la importancia de llegar a una plaza tan convocante e importante para el país como es Neuquén.

«Lo vieron con buenos ojos»

La salida de Buenos Aires y la época del año en cuanto a calendario ATP, motivó a la AAT a dejar a un lado el polvo de ladrillo y apostar a la superficie dura para enfrentar al combinado de Turquía.

A poco menos de dos meses del acontecimiento mundial, el piso del Estadio Ruca Che sigue en etapa de adaptación para lograr la cancha rápida deseada.

«Va a ser una experiencia linda, nueva, porque vamos a jugar en superficie indoor, en superficie dura. Coincidimos y lo charlamos con los jugadores. Como ellos vienen de jugar en cemento, que va a terminar el US Open, van a jugar Copa Davis y después van a seguir jugando en cemento en la gira europea o en la gira asiática. Ellos lo vieron con buenos ojos que sea en la misma superficie donde ellos van a seguir desarrollando la actividad, así que muy contentos», explicó Calleri.