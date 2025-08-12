Francisco Comesaña no afloja: eliminó a Reilly Opelka y se metió en los octavos de Cincinnati

Francisco Comesaña se metió en los octavos de final en el Masters 1000 de Cincinnati.

Francisco Comesaña está protagonizando el mejor Masters 1000 de su carrera en Cincinnati. El estadounidense Reilly Opelka fue víctima del argentino que se metió en octavos de final luego de imponerse en un partidazo.

El último latinoamericano en el cuadro de la última gran cita antes del US Open ganó por 6-7 (4), 6-4 y 7-5 para firmar ya su mejor actuación en este tipo de torneos.

Reilly Opelka llegaba de cortar una racha de cinco derrotas en fila, nada menos que ante Alex de Miñaur. Pero no pudo seguir avanzando ante “El Tiburón”.

Por su parte, el tenista marplatense llegaba de superar al español Jaume Munar (51°) por 6-4 y 6-4 y al ítalo-argentino Luciano Darderi (35°) por 6-4, 3-1 y retiro.

Comesaña sufrió mareos en el segundo set, pero logró acomodarse y estiró el partido para definirlo en el tercer capítulo.

Francisco Comesaña está en octavos de Cincinnati: a quién enfrentará

En los octavos de final, Comesaña se medirá contra Andrey Rublev, quien le ganó al australiano Alexei Popyrin por 7-6, 6-7 y 7-5.