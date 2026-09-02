Del Potro reveló que le dio un consejo clave a Carlos Alcaraz

Del Potro contó el consejo que le dio a Alcaraz sobre la lesión de muñeca.

Carlos Alcaraz comenzó 2026 con un cambio drástico en su equipo. Juan Carlos Ferrero dejó de ser su entrenador y surgieron las dudas respecto a cómo respondería el murciano, pero las mismas se disiparon luego de conquistar el Abierto de Australia y así -a sus 22 años- completó el Career Grand Slam.

La temporada tuvo algunos altibajos: fue campeón en Doha, perdió en semifinales en Indian Wells, quedó en el camino en segunda ronda en Miami, hizo final en Montecarlo, pero en Barcelona todo se complicó por una lesión y debió abandonar.

Un problema en su muñeca lo sacó de las canchas durante meses y su regreso es en este US Open, donde es el máximo candidato al título.

Carlos Alcaraz es uno de los favoritos en el US Open 2026.

Carlitos inició con el pie derecho su camino en el US Open 2026 al derrotar en primera ronda a Roman Safiullin por 6/4, 6/4 y 6/4. Su próximo compromiso en Nueva York será ante el portugués Jaime Faria.

Cabe recordar que en este certamen no está presente Jannik Sinner, por lo que el murciano -pese a volver de una lesión- es quien más chances tiene de ser campeón y así repetir el título del año pasado.

Juan Martín Del Potro y un consejo para Alcaraz

En diálogo con La Nación, Juan Martín Del Potro reveló el consejo que le dio a Carlos Alcaraz: “Tengo una relación cercana con él. Nos cruzamos en Estados Unidos, él todavía estaba con la férula y mi consejo fue: ‘Paciencia con la muñeca y no la toques’”.

“Yo lo padecí en carne propia y en aquel momento, por no querer parar o no querer perder ese 4 o 5 del ranking, hacía cosas que Carlitos no tiene que hacer hoy. También, al estar tan separados el 1 y el 2 del resto, pueden tomarse unos meses y no va a cambiar mucho en el ranking. Entonces, parar estos meses fue una decisión inteligente”, completó Delpo.