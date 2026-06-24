Copa Davis: los antecedentes de Argentina siendo local fuera de Buenos Aires

Lo que era un secreto a voces, finalmente se confirmó. Neuquén albergará la próxima serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía, a disputarse el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che.

El choque corresponderá al Grupo Mundial I y se jugará bajo techo, sobre superficie rápida, algo inusual tratándose de un país con fuerte tradición sobre polvo de ladrillo (ver abajo).

De esta forma, Neuquén se convertirá en la sexta provincia donde Argentina hará de local en una serie de Copa Davis, tal como ya ocurrió en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Juan y Santa Fe. Además será la primera vez de la competición en la patagonia argentina.

La primera llave fuera de Buenos Aires (Parque Roca y el Lawn Tennis, los estadios más emblemáticos) se disputó en 2001, en Mendoza. Allí, Argentina venció por 5 a 0 a México sobre polvo de ladrillo.

¡HISTÓRICO! ❤️🇦🇷



La serie más austral de nuestra historia, en busca de la victoria N°100 en #CopaDavis



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Inmediatamente después, el combinado nacional hizo las veces de local, ese mismo año, en el Córdoba Law Tennis. Allí se disputaron dos series inolvidables e incónicas: la primera, ante Canadá (5-0) y la segunda, ante Belarús (5-0), que marcó la vuelta de Argentina al Grupo Mundial.

Más acá en el tiempo, en 2018, el estadio Aldo Cantoni de San Juan fue escenario del triunfo albiceleste ante Chile por 3 a 2, choque correspondiente a la Zona Americana, también sobre polvo de ladrillo.

Y la última, hasta el momento, la desarrollada en el Jockey Club de Rosario en 2024, con triunfo argentino sobre Kazajistán por 3 a 2, en un duelo válido por los Qualifiers que aseguró el boleto a las Finales.

Vale destacar, aunque no corresponda a la consigna propuesta en sí, la recordada y emblemática serie de 2008 en Mar del Plata, la última fuera de Capital Federal celebrada sobre carpeta, o superifice dura.

Argentina, favorita en la previa, condición que se acrecentó los días previos ante la baja de Rafael Nadal (por entonces N°1 del mundo), cayó sorpresivamente ante España, en un clima de tensión y polémica por cuestiones extra tenísticas. De allí en más, Argentina fue local 17 veces por Copa Davis y siempre jugó sobre polvo de ladrillo.

En el marco de una temporada de celebración por los 10 años de la conquista de la Copa Davis en 2016, Argentina buscará la victoria N°100 en toda la historia de la competición (récord actual: 99-75).