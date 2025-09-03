Copa Sudamericana: Conmebol define el futuro de Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes en Avellaneda

La definición del cruce entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se suspendió por violencia entre hinchas, ingresó en una etapa decisiva. El martes, representantes de ambas instituciones presenciaron la audiencia en Conmebol y ahora deberán aguardar por el fallo del Tribunal.

Luego de los graves incidentes ocurridos el pasado 20 de agosto en el estadio Libertadores de América, el futuro del partido quedó en manos de la Conmebol, que podría anunciar su resolución en las próximas horas o días.

Ayer se llevó adelante la audiencia ante el Tribunal de Disciplina en Asunción, con representantes de ambas instituciones presentes. Ahora, tanto el club de Avellaneda como la U deberán esperar la decisión oficial que determinará no solo cómo continuará la serie, sino también si habrá sanciones deportivas y económicas a mediano plazo.

Las sanciones que analiza Conmebol

Entre las alternativas que analiza el organismo sudamericano aparece la posibilidad de reanudar el encuentro en cancha neutral y a puertas cerradas, lo que implicaría jugar el segundo tiempo con el marcador 1-1, pero con la ventaja global de 2-1 en favor del conjunto chileno, gracias a la victoria obtenida en el partido de ida.

Otra opción, aunque menos probable, es que Independiente sea declarado ganador del partido y avance a los cuartos de final, donde ya espera Alianza Lima.

Tras la audiencia, el presidente del club, Néstor Grindetti, volvió a insistir con esa postura: “Independiente tiene que pasar. Venimos reiterando nuestra verdad, los abogados estuvieron muy bien.”

También trascendió una alternativa más drástica y es que, tanto Independiente como Universidad de Chile queden eliminados de la Copa, lo que dejaría al equipo peruano clasificado directamente a semifinales. En ese escenario, podrían sumarse sanciones económicas y deportivas para los dos clubes involucrados.

Mientras tanto, con la incertidumbre sobre el futuro internacional, el plantel que dirige Julio Vaccari continúa su preparación para el próximo compromiso oficial que será ante a Banfield, el sábado 13 de septiembre desde las 16:45 por el Torneo Clausura.