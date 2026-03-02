Coudet es el nuevo entrenador de River: acuerdo con Alavés y arribo confirmado

La llegada de Eduardo Coudet a River ya es un hecho. Tras intensas negociaciones en las últimas horas, el club de Núñez alcanzó un acuerdo con Deportivo Alavés por el resarcimiento del contrato y el entrenador firmará vínculo por dos temporadas con el Millonario.

Mientras las dirigencias terminaban de cerrar los números, el “Chacho” dirigió este lunes por la mañana su última práctica en el conjunto español. Fue allí, en el entrenamiento matutino en Vitoria, donde se despidió del plantel y del cuerpo de trabajo, en paralelo a la definición de su salida.

El acuerdo entre los clubes se terminó de sellar horas después, allanando el camino para su regreso al fútbol argentino. Coudet arribará al país el miércoles y, una vez en Buenos Aires, será presentado oficialmente como nuevo entrenador de River, con la idea de asumir de inmediato y comenzar a trabajar con el plantel profesional.

Su debut en el banco riverplatense está previsto para el miércoles 11 de marzo frente a Huracán en el Ducó, siempre y cuando se mantenga el cronograma actual. En caso de que se levante el paro del fútbol argentino, el estreno podría adelantarse al domingo 8 de marzo en el Monumental ante Atlético Tucumán.

El Chacho vuelve al fútbol argentino tras un extenso recorrido internacional. Como entrenador dirigió a Rosario Central, donde inició su carrera, luego pasó por Racing, con el que fue campeón de la Superliga 2018/19 y del Trofeo de Campeones 2019, y más tarde continuó su camino en el exterior al frente de Internacional (dos ciclos), Celta de Vigo, Atlético Mineiro y el propio Alavés. Ahora asumirá el desafío de conducir al Millonario, donde, a su vez, tuvo dos ciclos como jugador.