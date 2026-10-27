Cristiano Ronaldo regresa a la Selección de Portugal tras la polémica con Jorge Jesús

A casi un mes de la polémica de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal, el emblema volvería a vestir la camiseta de su selección en la próxima fecha FIFA. El delantero integra la prelista de convocados para los partidos de noviembre.

Luego de abandonar sin permiso la selección lusa, la federación le impuso una multa de 30 días, que comenzó a regir cuando el capitán dejó la concentración en Dinamarca. Este castigo finalizará el próximo 30 de octubre, antes que el técnico oficialice los citados. Por eso, podría ser parte de la convocatoria de Jorge Jesús.

Sin embargo, el DT todavía no dio la lista, que se espera que se confirme en los próximos días. Los próximos duelos de Portugal serán el 14 y 17 de noviembre, ante Dinamarca y Gales por las últimas fechas de la fase de grupos de la Nations League.

El conflicto entre el DT y Cristiano Ronaldo

La crisis entre el goleador histórico y la conducción técnica se desató durante la última ventana del certamen continental. Según el acuerdo previo entre las partes, el delantero iba a sumar minutos en el segundo compromiso de la fecha FIFA ante Noruega. Sin embargo, en el desarrollo del encuentro, Jorge Jesus resolvió priorizar el resultado y no disponer su ingreso para resguardar la ventaja en el marcador.

El origen de la polémica comenzó cuando Ronaldo fue suplente ante Noruega y no sumó minutos.

Tras permanecer media hora realizando ejercicios de precalentamiento a un costado del campo sin saltar a la cancha, el descontento de Cristiano quedó expuesto de forma evidente al término del partido. La molestia escaló a tal punto que esa misma jornada el futbolista optó por abandonar la concentración.

A pesar de que esa misma noche se llevó a cabo una cumbre de emergencia entre el jugador, el director técnico y el presidente de la FPF, Pedro Proença, las diferencias lejos estuvieron de subsanarse. La promesa del entrenador de ofrecer disculpas públicas se vio opacada al día siguiente por sus propias declaraciones en la rueda de prensa posterior.

Tras este suceso, CR7 se retiró de la concentración y publicó un fuerte comunicado en sus redes sociales donde dio a entender su retiro de la selección: «A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción».