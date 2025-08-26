Cuánto le costó a River el silencio de Marcelo Gallardo tras el empate con Lanús

El Muñeco suspendió la conferencia de prensa y será sancionada por AFA.

El empate 1-1 de River ante Lanús en la fecha 6 del Torneo Clausura dejó una noticia extrafutbolística que generó revuelo: el director técnico Marcelo Gallardo decidió no dar la conferencia de prensa obligatoria al finalizar el partido.

Esta decisión del Muñeco tendrá una consecuencia económica para el club, ya que según estipula el reglamento, la infracción será sancionada con una multa equivalente al valor de 250 entradas generales.

Con el precio actual de la entrada general en Primera División fijado en $23.000, la cuenta es clara y la suma asciende a un total de $5.750.000.

GALLARDO NO HABLA EN EL SUR ❌🎙️



✖️ El entrenador de River decidió suspender la conferencia de prensa luego del agónico empate de Lanús.



🟰 El Millonario sumó su cuarta igualdad en los últimos cinco partidos. pic.twitter.com/8BViHjSVsu — El Gráfico (@elgraficoweb) August 26, 2025

En declaraciones a los medios, un importante dirigente del fútbol argentino confirmó que el total se descuenta del canon que reciben mensualmente las instituciones.

El Reglamento para la Organización, Desarrollo y Transmisión de la LPF establece en su Artículo 57 que tanto los técnicos como los jugadores están obligados a estar disponibles para las conferencias de prensa después de cada partido, sin importar el resultado.