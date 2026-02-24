Cuatro argentinos debutan en el Chile Open: horarios y cruces del martes

Este lunes comenzó el Chile Open, el último torneo de la gira sudamericana del calendario ATP. Nueve argentinos buscarán la gloria en Santiago y tratarán de continuar con el dominio albiceleste, tras los títulos de Francisco Cerúndolo (Buenos Aires) y Tomás Etcheverry (Río).

Este martes se completará la primera ronda del certamen y cuatro tenistas argentinos saltarán a la cancha. En la cancha 1, Román Burruchaga (96°) debutará frente al danés Elmer Moller (127°). El ganador irá contra Francisco Cerúndolo.

Tras el término de este encuentro, a las 14:30, saltarán a la cancha Mariano Navone (77°) y Vit Kopriva (65°). La Nave tendrá un difícil duelo contra el checo, una de las revelaciones de la gira sudamericana.

Mas tarde, desde las 17 y en la cancha 2, Thiago Tirante (76°) se enfrentará al peruano Ignacio Buse (66°), semifinalista de Río. Por último, no antes de las 18:30 y en el Court Central, Juan Manuel Cerúndolo (70°) tendrá un interesante desafío ante el local Cristian Garín (93°), quien todavía no ganó en 2026.

Tirante llega a Chile después de una buena semana en tierras brasileras.

Quienes comenzarán su recorrido en segunda ronda serán Francisco Cerúndolo (19°), Sebastián Báez (52°) y Camilo Ugo Carabelli (59°). Los tres argentinos avanzaron directamente a octavos de final por ser los mejores preclasificado del torneo.

Cabe destacar que Tomás Etcheverry se bajó del torneo horas antes del inicio del certamen. El «Retu» tomó esta lógica decisión luego de una agitada semana y un domingo maratónico, donde disputó dos partidos acumulando seis horas de juego y obteniendo el título en el Río Open.

Comesaña sí, Barrena no

Este lunes hubo doble acción argentina en Santiago, con resultados dispares. El primero en salir a la cancha fue Alex Barrena, que cayó en tres sets frente al italiano Pellegrino y se despidió del torneo tras entrar al torneo desde la Qualy.

Francisco Comeseña cambió la ecuación y derrotó al español Pedro Martínez por 6-4, 2-6 y 7-6. El Tiburón volvió a su buen nivel y logró su primera victoria en la gira sudamericana, ya que había caído en los debuts en Buenos Aires y Río.