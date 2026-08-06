De comer un asado, a ser compañeros de butaca: el lujo que se dará Marco Flores en «La Carrera de los 300 Pilotos»

El entrerriano, dos veces campeón de TC, no se quiso perder la fiesta de los 300 Pilotos.

Peña de amigos, asado y automovilismo. “Nada puede salir mal”, como se dice en la jerga.

Junto a sus amigos e integrantes de El Templo, como se denomina la reunión de los viernes, el piloto cipoleño Marco Flores conoció un fin de semana de autódromo al entrerriano Mariano Werner, dos veces campeón de Turismo Carretera, quien lo acompañará este fin de semana en “La Carrera de los 300 Pilotos” del Turismo Pista.

Lo que parecía una simple manifestación de fanatismo alcanzó niveles impensados: en cuestión de horas, ese aparente fugaz encuentro se transformó en un asado y el surgimiento de una amistad.

“A Mariano lo conocimos en una carrera de TC en Viedma que fuimos con los muchachos de la peña. Nos acercamos al box, lo saludamos y nos quedamos charando, hasta que nos la jugamos y lo invitamos a comer un asado esa misma noche. Él aceptó de inmediato, no podíamos creerlo”, contó Flores, que este año tripula un Toyota Etios del Cano Racing en la Clase 3.

Luego de varios años en el zonal, Flores se animó al automovilismo nacional de primer nivel.

“Vino a comer -agregó- y nos quedó el vínculo. Cada vez que viene a correr cerca de nuestros pagos vamos a saludarlo y nos comemos un asado juntos con la peña. Todo el grupo se terminó haciendo amigo de él. Es una persona muy macanuda”.

Naturalmente, ello fue el puntapié para jugar esa carta, la cual muchos le estarán envidiando este fin de semana en el Autódromo de San Nicolás, escenario de la séptima fecha del año.

«Le mandé un mensaje preguntándole si quería sumarse a correr conmigo y aceptó de inmediato. Es un lujo para mí, estoy muy agradecido”, reconoció el cipoleño, con importante pasado en el automovilismo zonal.

Como se vio en la pasada edición de la especial prueba del Turismo Pista, las grandes estrellas del autovomilismo argentino presentes contribuyen favorablemente en muchos aspectos con los pilotos titulares.

Nombres como Werner, Agustín Canapino, Facundo Chapur, Germán Todino y Mauricio Lambiris, por destacar algunos de los que acelerarán, garantizan algo más que el resultado en pista propiamente.

“Siendo en mi caso un piloto bastante nuevo en la categoría (debutó el año pasado con un Renault Clio), tener a un pilotazo como Werner al lado me va a sumar muchísimo y a acortar el camino en un montón de situaciones. No solo en lo que será esta carrera, sino que me ayudará a progresar de acá en adelante”, aseguró Flores.

“El Cano Racing me entrega un auto bárbaro, que seguramente Mariano lo sabrá aprovechar. Al que todavía le falta es a mí, pero soy consciente que necesito seguir sumando experiencia. Por suerte vengo progresando en cada carrera, conociendo nuevos circuitos y acercándome cada vez más a los puestos importantes”, se esperanzó el piloto de Cipolleti.

La actividad oficial en pista con titulares e invitados comenzará mañana. En total, habrá tres tandas de entrenamientos: una para cada piloto y una última opcional.