De Rossi sigue ligado a Boca: el irresistible llamado que recibió en las últimas horas

Daniele De Rossi tenía todo listo para viajar a Buenos Aires y estar presente el domingo en La Bombonera, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El ahora entrenador iba a reencontrarse con el mundo Boca, aunque una llamada repentina cambió completamente sus planes de volar.

De Rossi asumirá como DT de un equipo de la Serie A de Italia

Genoa se contactó con Daniele De Rossi y le ofreció la dirección técnica, algo que el ídolo de Roma no dudó un segundo.

Según adelantó el periodista Fabrizio Romano, el entrenador se juntará durante la jornada de hoy en Milán con la directiva del club que tuvo que ver con la fundación de Boca, de fuerte arraigo sentimental con el club de la Ribera.

Genoa marcha en zona de descenso, con una sola victoria en sus diez primeras presentaciones. Daniele De Rossi tendrá mucho trabajo y podría aprovechar el parate por fecha FIFA para agarrar el equipo.

El italiano dirigió a su amada Roma y luego a Spal, en su breve ciclo como entrenador tras haber marcado una huella como futbolista en el equipo de la capital, al que dejó solo durante su breve paso por Boca.

La trayectoria del ex campeón mundial con Italia en 2006, incluye su paso inicial lo dio como asistente en la selección de Italia entre 2021 y 2022, donde colaboró con el cuerpo técnico de Roberto Mancini. Ese mismo año también trabajó como colaborador técnico en las selecciones juveniles de Italia.

Luego fue presentado como entrenador principal del SPAL en octubre de 2022, etapa que concluyó en febrero de 2023 luego de 17 partidos-con un registro de tres victorias, seis empates y ocho derrotas-.

En enero de 2024, asumió como técnico principal de la AS Roma, en reemplazo de José Mourinho, donde mantuvo hasta septiembre de 2024, tras completar la temporada en sexta posición y lograr la clasificación del equipo a la Europa League.