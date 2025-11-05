Úbeda paró dos equipos y sorprendió con el ingreso de Ander Herrera: ¿Será titular vs. River?

El Xeneize se prepara para el duelo frente a River, donde podría definirse su clasificación a la Libertadores 2026. Los detalles.

Boca y su posible premio doble

Boca se prepara para una nueva edición del Superclásico. Este domingo, desde las 16:30, recibirá a River en La Bombonera. Será un duelo donde hay mucho en juego, para ambos equipos. Si gana, el Xeneize se clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de tres años y cumplirá uno de sus objetivos en la temporada.

Además, tendrá la chance inédita de hundir aún más al rival de toda su vida, que atraviesa un pésimo presente futbolístico. Con 5 derrotas en los últimos 6 partidos del Clausura, el Millonario se complicó en la tabla anual y está en riesgo su participación en la próxima Libertadores. Si pierde el domingo, podría ser superado por Argentinos y Riestra, a falta de solo un partido para el cierre de la tabla acumulada.

Ander Herrera y Leandro Paredes compartieron equipo

Boca regreso al trabajo este martes, luego de un día libre tras la victoria frente a Estudiantes. Con pocos indicios sobre el equipo, ya que solo se realizó un entrenamiento, Úbeda paró dos equipos. Además del regreso de Leandro Paredes en lugar de Tomás Belmonte, el Sifón sorprendió con la inclusión de Ander Herrera.

El español ingresó desde el banco en los últimos cinco partidos y demostró su calidad y fue pieza clave. Vale recordar que generó el penal que Merentiel cambió por gol, en la victoria agónica del Pincha. Quien saldría sería Carlos Palacios, que todavía no convence y formaría parte de los relevos.

En una jornada donde no participaron los titulares del último partido, el primer equipo que paró fue: Leandro Brey, Lucas Blondel, Nicolás Figal, Mateo Mendía, Frank Fabra; Santiago Dalmasso, Leandro Paredes, Ander Herrera; Brian Aguirre, Lucas Janson, Joaquín Ruiz.

El otro equipo estuvo conformado por: Javier García; Luis Advíncula, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Agustín Martegani, Ignacio Miramón, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Valentino Simoni, Íker Zufiaurre.

En defensa y en ataque, el equipo no sufriría ninguna modificación. A pesar de la preocupación por el estado físico de Juan Barinaga, el lateral será titular. Por otro lado, en la delantera jugarán Exequiel Zeballos, acompañando al doble 9 (Merentiel – Giménez).

Cavani entrena diferenciado pero sería convocado

A pesar de no estar al cien por ciento, Edinson Cavani sería convocado para el Superclasico. Con una lista que será más larga de lo normal, se espera que el uruguayo vuelva a ser tenido en cuenta por Claudio Úbeda. El último partido que jugó fue el 14 de septiembre, en el 1-1 frente a Rosario Central.

Este miércoles por la mañana, el delantero se entrenó diferenciado, pero se espera que reciba el alta médica esta tarde. De esta forma, conformaría el banco de suplentes y sería una buena opción de recambio, ya que en los últimos encuentros el Xeneize no tiene un relevo de centrodelantero.