Del «Dios ha resucitado» al «genio»: el mundo se rindió ante Messi y la Selección Argentina

La épica remontada de la Selección Argentina frente a Egipto no solo aseguró el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. También provocó una ola de elogios en la prensa internacional, que destacó el carácter del equipo de Lionel Scaloni y volvió a rendirse ante la actuación de Lionel Messi, figura en el triunfo por 3-2 tras levantar un 0-2 en menos de 15 minutos.

La palabra «remontada» dominó las portadas de los principales medios deportivos del mundo. Sin embargo, uno de los títulos que más repercusión generó fue el del diario AS de España, que resumió la actuación del capitán argentino con una frase contundente: «Dios ha resucitado.»

En la crónica firmada por Aritz Gabilondo, el periódico sostuvo que la Albiceleste «volvió a caminar por el alambre», aunque calificó el desenlace como «una remontada colosal» y «un regalo del fútbol para Messi y de Messi para el fútbol», además de definir el partido como una historia que quedará en la memoria de los Mundiales.

Por su parte, Marca también resaltó la reacción del conjunto argentino, aunque puso el foco en las polémicas arbitrales del francés François Letexier. «¡Remontada faraónica y polémica de Argentina!«, tituló el diario madrileño, antes de elogiar nuevamente a Messi. «Estamos ante algo histórico. Un extraterrestre», escribió el periodista Juan Castro.

En Cataluña, Mundo Deportivo calificó de «faraónica» la actuación del rosarino, mientras que Sport eligió otro enfoque: «Argentina sigue siendo Messi y diez más». En su análisis, Álex Calaff consideró que el equipo reaccionó «a tiempo» para evitar una eliminación que parecía inevitable.

En Brasil, todavía golpeados por la reciente eliminación de su selección, los medios también destacaron la remontada. Globo Esporte resumió el encuentro con la frase «Del infierno al cielo», mientras que Lance! destacó el protagonismo del capitán argentino con el título: «Oasis de Messi: el número 10 brilla y Argentina remonta para vencer a Egipto.»

La repercusión también llegó a Inglaterra. The Sun llevó el partido a su portada deportiva con una imagen de Messi llorando tras el triunfo y el título: «Inundación de lágrimas». En tanto, The Guardian definió el encuentro como «una de las remontadas más épicas de la historia de los Mundiales» y calificó al rosarino como un «genio», al recordar que pasó de fallar un penal a ser decisivo con un gol y una asistencia en poco más de cuatro minutos.

En Italia, La Gazzetta dello Sport resumió el partido con otra frase impactante: «Argentina estaba muerta y Messi la resucitó». Tuttosport hizo hincapié en la emoción del capitán al finalizar el encuentro, mientras que Corriere della Sera sintetizó el clima que se vivió tras la clasificación con un contundente: «Argentina enloquece».

Desde Alemania, Bild también destacó las lágrimas de Messi luego del pitazo final y describió las imágenes como «increíbles», reflejando la emoción del capitán argentino tras otra noche inolvidable en la Copa del Mundo.

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