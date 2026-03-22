Depo Viedma brilló y venció a uno de los mejores equipos de la Liga Argentina de básquet

Nicolás Paletta fue el mejor de la cancha, con una valoración de 29. (Marcos Aramburu)

En una noche con gran marco de público en el Ángel Cayetano Arias, Deportivo Viedma jugó un partido casi perfecto y superó a Central Entrerriano por 78-60. Fue un duelo intenso y muy peleado, ante uno de los mejores equipos de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquet.

Con este triunfo, el equipo viedmense subió un récord de 17 victorias y 14 derrotas, consolidando su gran momento en la recta final de la fase regular. Marcha octavo y todavía puede escalar una posición. Entrerriano, por su parte, quedó con marca de 22-8 y es escolta de Provincial de Rosario (22-7).

Cambiante y con pocas diferencias

En el inicio, Deportivo Viedma hizo valer su localía y se mostró sólido en defensa. Sin embargo, algunos errores al promediar el parcial y la gran efectividad del equipo entrerriano permitió que la visita revirtiera el marcador y llegara a sacar una ventaja de ocho (12-20). Depo siguió en partido, pero Central Entrerriano se quedó con el primer cuarto por 19-22.

En el segundo, la presión defensiva de ambos equipos se hizo sentir y el goleo fue bajo. Viedma peleó cada pelota y, con una buena rotación desde el banco, logró dar vuelta la historia para irse al descanso arriba por 36-33 (parcial 17-11).

Todo de Viedma en la segunda mitad

Tras el entretiempo, Deportivo Viedma salió con gran personalidad y una alta eficacia desde el perímetro. Bernardo Ossela fue clave con dos triples consecutivos que ampliaron la diferencia. Aunque Entrerriano intentó reaccionar, no logró contener la ofensiva local, que llegó a sacar una máxima de 16 puntos (56-40). La visita ajustó sobre el cierre, pero no le alcanzó y Viedma se llevó el tercer cuarto por 60-47 (parcial 24-14).

El equipo de Bogliacino jugó un gran segundo tiempo. (Marcos Aramburu)

En el último tramo, Depo manejó los tiempos con inteligencia, apostó a posesiones largas y controló el juego hasta sellar un contundente triunfo por 78-60 ante uno de los dos mejores equipos del torneo. De los 34 equipos que hay en todo el torneo, sólo es superado por Provincial de Rosario.

Los mejores de la cancha

Nicolás Paletta alcanzó una valoración de 29, con 14 puntos, 7 asistencias y 7 rebotes. Lisandro Fernández también llegó a los 14 tantos, mientras que Ossela anotó 13 en el equipo dirigido por Guillermo Bogliacino. En Central Entrerriano se destacó Cristian Zenclussen, con 12 puntos.

Cn poco descanso, Deportivo Viedma ya piensa en el último partido de la fase regular: será ante Centenario de Venado Tuerto este lunes 23 a las 21, nuevamente en el Cayetano Arias. Después, habrá que esperar rival y pensar en los play offs.