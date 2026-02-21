Deportivo Viedma no pudo mantener el ritmo y cortó su racha de triunfos ante Unión de Mar del Plata

Deportivo Viedma no logró extender su buen momento y cayó por 88-71 ante Unión de Mar del Plata, en el Coliseo del Boulevard, en el marco de la fecha 24 de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. En un encuentro disputado con intensidad, el equipo rionegrino no consiguió desplegar su mejor versión y vio interrumpida su seguidilla de triunfos.

El inicio mostró a Deportivo Viedma bien plantado, manejando los tiempos y el balón, con una defensa sólida que obligó al local a elaborar posesiones largas. Si bien tuvo algunas imprecisiones en ofensiva, logró sostener el control del juego y se quedó con el primer cuarto por 20-18.

Depo tuvo un comienzo auspicioso de partido en Mardel. (Prensa Unión)

En el segundo parcial, los marplatenses ajustaron su funcionamiento y, a partir de un destacado juego colectivo, pasaron al frente en el marcador, alcanzando una ventaja de siete puntos (27-20). Viedma reaccionó y logró achicar la diferencia, aunque no le alcanzó para recuperar el liderazgo. El descanso llegó con paridad absoluta: 39-39.

El tercer cuarto marcó la diferencia

Tras el entretiempo, el local mostró mayor firmeza. Con personalidad y efectividad, impuso condiciones, forzó errores en la visita y llegó a sacar una máxima de 11 puntos (63-52). El tercer cuarto quedó en manos del local por 63-55, marcando un quiebre en el desarrollo.

En el último segmento, el equipo marplatense dominó por completo las acciones, neutralizó los ataques rionegrinos y sentenció el triunfo. Con una máxima de 21 puntos (76-55), terminó de inclinar el partido a su favor y selló la victoria por 88-71, cortando la racha positiva de Deportivo Viedma, que venía de seis victorias consecutivas.

El mejor de la noche fue Matías Carneglia, interno de Unión, con 17 puntos y 8 rebotes a lo largo de la noche. Álvaro Yarza también se destacó con 16 tantos y 5 rebotes. En Depo resaltaron Nicolás Paletta y Bernardo Osella, ambos con 12 puntos.

Nico Paletta fue el máximo anotador del equipo rionegrino. (Prensa Unión)

Depo se queda en Mar del Plata para el último de la gira

Con la caída, el equipo de la capital rionegrina tiene un récord de 13 victorias y 11 derrotas en la temporada, en un total de 24 partidos jugados. Se ubica en la 9° posición de la Conferencia Sur.

Ahora, Depo deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en volver a la senda victoriosa: visitará el próximo domingo desde las 20:30 a Quilmes de Mar del Plata para cerrar la gira e intentar recuperar terreno en la tabla de posiciones.