El Potro Luis pelea por el título internacional crucero de la Federación Internacional de Boxeo

El roquense tendrá el desafío más importante de su carrera ante el letón Volkovs.

Christian «El Potro» Luis tiene por delante una chance mundialista. El púgil de Roca se medirá con el letón Milans Volkovs por el título Internacional Crucero de la Federación Internacional de Boxeo. El combate será hoy en el Arena de Riga, Letonia.

El Potro, con un récord de 13-4, marcó en la balanza 89,200 kilos, mientras que Volkovs (11 victorias y 4 derrotas) registró 90,500 kilos.

Para Luis será la cuarta presentación internacional tras combatir en 2024 en Rusia con David Dzukaev, luego en Chile noqueó al local Gerardo Mellado y en Libia se midió con el cubano Mike Pérez en un combate que terminó sin decisión.

En tanto, el letón no se enfrentó con rivales sudamericanos y pudo vencer al español Alberto Tapia, al belga Jack Mulowayi, el polaco Michal Banbula y el griego Marios Kollias, entre otros.

El Potro llegó en buenas condiciones y con gran expectativa, acompañado por su equipo de trabajo, el entrenador Iván Carrasco y su padre, Elvio Luis,

El roquense está enfocado en el objetivo de dejar un buena imagen y tener un buen desempeño en el ámbito internacional. La pelea representa una oportunidad histórica para el boxeo local, ya que Luis buscará conquistar un cinturón internacional en suelo europeo.